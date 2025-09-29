Зеленський запропонував союзникам створити спільний щит для захисту від атак РФ з повітря
Президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам створити спільну систему протиповітряної оборони для захисту від загроз з боку Росії. Про це він заявив на Варшавському безпековому форумі, передає Reuters.
Лідери країн НАТО заявляли про те, що вторгнення дронів Росії в повітряний простір Польщі та країн Балтії – перевірка від Кремля на готовність і рішучість альянсу протидіяти загрозам. Зазначається, що Україна переконана, що її досвід у боротьбі з повітряними загрозами був би цінним.
На думку Зеленського, єдиний щит – цілком можлива ідея.
"Україна пропонує Польщі та всім нашим партнерам створити спільний і повністю надійний щит проти російських повітряних загроз... Україна може протистояти всім видам російських безпілотників і ракет, і якщо ми будемо діяти спільно в регіоні, у нас буде достатньо зброї та виробничих потужностей", – сказав він, виступаючи в режимі онлайн.
Також Зеленський зазначив, що президент США Дональд Трамп нібито змінив своє ставлення до України та безпеки в Європі.
"На сьогодні позиція президента Трампа, на мій погляд, дійсно збалансована і підтримує позицію України, хоча, безсумнівно, він хоче залишитися і бути посередником між нами і Росією, щоб покласти край цій війні", – резюмував президент.
