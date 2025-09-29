Зеленский предложил союзникам создать совместный щит для защиты от атак РФ с воздуха

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил союзникам создать совместную систему противовоздушной обороны для защиты от угроз со стороны России. Об этом он заявил на Варшавском форуме безопасности, передает Reuters.

Лидеры стран НАТО заявляли о том, что вторжение дронов России в воздушное пространство Польши и стран Балтии – проверка от Кремля на готовность и решимость альянса противодействовать угрозам. Отмечается, что Украина убеждена, что ее опыт в борьбе с воздушными угрозами был бы ценным.

По мнению Зеленского, единый щит – вполне возможная идея.

"Украина предлагает Польше и всем нашим партнерам создать совместный и полностью надежный щит против российских воздушных угроз... Украина может противостоять всем видам российских беспилотников и ракет, и если мы будем действовать сообща в регионе, у нас будет достаточно оружия и производственных мощностей", – сказал он, выступая в режиме онлайн.

Также Зеленский отметил, что президент США Дональд Трамп якобы изменил свое отношение к Украине и безопасности в Европе.

"На сегодня позиция президента Трампа, на мой взгляд, действительно сбалансирована и поддерживает позицию Украины, хотя, несомненно, он хочет остаться и быть посредником между нами и Россией, чтобы положить конец этой войне", –резюмировал президент.