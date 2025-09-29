У Європи є право обмежити судноплавство на Балтиці для протидії дронам – Зеленський

Глава держави повідомив, що з'являється дедалі більше доказів того, що Росія могла використовувати судна для інцидентів з БпЛА

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Європа має право обмежити судноплавство на Балтиці, враховуючи дані, що РФ могла запускати дрони з морських танкерів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в онлайн-виступі на Варшавському безпековому форумі.

"Також з'являється дедалі більше доказів того, що Росія могла використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів – тих самих, які стали причиною серйозних проблем у Північній Європі", – розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що якщо танкери, котрі використовує РФ, слугують платформами для безпілотників – то таким суднам не можна вільно діяти на Балтійському морі.

"Це фактично військова діяльність Росії проти європейських країн, тому Європа має право закрити протоки й морські шляхи, щоб захистити себе", – наголосив президент.

У цьому ж виступі глава держави запропонував партнерам створити спільну систему протиповітряної оборони для захисту від загроз з боку Росії.

Після дронової атаки РФ по Польщі глава МЗС останньої Сікорський запропонував проводити У серпні 2025-го глава МЗС України Сибіга повідомив, що майже три чверті трафіку російського "тіньового флоту" проходить Балтійським морем Станом на вересень російський "тіньовий флот" налічував близько 940 танкерів, що становить 17% усього світового флоту таких нафтових суден , повідомляла газета The New York Times із посиланням на корпорацію S&P Global Market Intelligence.Після дронової атаки РФ по Польщі глава МЗС останньої Сікорський запропонував проводити скоординовані дії проти "тіньового флоту" РФ на Балтиці.