У Європи є право обмежити судноплавство на Балтиці для протидії дронам – Зеленський
Європа має право обмежити судноплавство на Балтиці, враховуючи дані, що РФ могла запускати дрони з морських танкерів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в онлайн-виступі на Варшавському безпековому форумі.
"Також з'являється дедалі більше доказів того, що Росія могла використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів – тих самих, які стали причиною серйозних проблем у Північній Європі", – розповів глава держави.
Зеленський зазначив, що якщо танкери, котрі використовує РФ, слугують платформами для безпілотників – то таким суднам не можна вільно діяти на Балтійському морі.
"Це фактично військова діяльність Росії проти європейських країн, тому Європа має право закрити протоки й морські шляхи, щоб захистити себе", – наголосив президент.
У цьому ж виступі глава держави запропонував партнерам створити спільну систему протиповітряної оборони для захисту від загроз з боку Росії.
Станом на вересень російський "тіньовий флот" налічував близько 940 танкерів, що становить 17% усього світового флоту таких нафтових суден, повідомляла газета The New York Times із посиланням на корпорацію S&P Global Market Intelligence.
Після дронової атаки РФ по Польщі глава МЗС останньої Сікорський запропонував проводити скоординовані дії проти "тіньового флоту" РФ на Балтиці.
- 26 вересня Зеленський, посилаючись на дані розвідки, вперше повідомив про те, що РФ може використовувати танкери для запуску безпілотників по Європі та керування ними.
- Того ж дня глава держави повідомляв, що поділився з прем'єркою Данії інформацією української розвідки стосовно інцидентів з БпЛА.
- 29 вересня президент повідомив, що у перший тиждень жовтня Україна очікує ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії, зауваживши, що особливо важливо, щоб обмеження "болісно вдарили" по торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту Москви.
Коментарі (0)