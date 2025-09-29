Европа имеет право ограничить судоходство на Балтике для противодействия БпЛА – Зеленский
Европа имеет право ограничить судоходство на Балтике, учитывая данные, что РФ могла запускать дроны с морских танкеров. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в онлайн-выступлении на Варшавском форуме по безопасности.
"Также появляется все больше доказательств того, что Россия могла использовать танкеры в Балтийском море для запуска дронов – тех самых, которые стали причиной серьезных проблем в Северной Европе", – рассказал глава государства.
Зеленский отметил, что если танкеры, которые использует РФ, служат платформами для беспилотников – то таким судам нельзя свободно действовать на Балтийском море.
"Это фактически военная деятельность России против европейских стран, поэтому Европа имеет право закрыть проливы и морские пути, чтобы защитить себя", – подчеркнул президент.
В этом же выступлении глава государства предложил партнерам создать совместную систему противовоздушной обороны для защиты от угроз со стороны России.
По состоянию на сентябрь российский "теневой флот" насчитывал около 940 танкеров, что составляет 17% всего мирового флота таких нефтяных судов, сообщала газета The New York Times со ссылкой на корпорацию S&P Global Market Intelligence.
После дроновой атаки РФ по Польше, глава МИД последней Сикорский предложил проводить скоординированные действия против "теневого флота" РФ на Балтике.
- 26 сентября Зеленский, ссылаясь на данные разведки, впервые сообщил о том, что РФ может использовать танкеры для запуска беспилотников по Европе и управления ими.
- В тот же день глава государства сообщал, что поделился с премьером Дании информацией украинской разведки относительно инцидентов с БпЛА.
- 29 сентября президент сообщил, что в первую неделю октября Украина ожидает принятия 19-го пакета санкций ЕС против России, отметив, что особенно важно, чтобы санкции "болезненно ударили" по торговле энергоресурсами, по всей инфраструктуре танкерного флота Москвы.
