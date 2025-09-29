Европа имеет право ограничить судоходство на Балтике для противодействия БпЛА – Зеленский

Глава государства сообщил, что появляется все больше доказательств того, что Россия могла использовать суда для инцидентов с дронами

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Европа имеет право ограничить судоходство на Балтике, учитывая данные, что РФ могла запускать дроны с морских танкеров. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в онлайн-выступлении на Варшавском форуме по безопасности.

"Также появляется все больше доказательств того, что Россия могла использовать танкеры в Балтийском море для запуска дронов – тех самых, которые стали причиной серьезных проблем в Северной Европе", – рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что если танкеры, которые использует РФ, служат платформами для беспилотников – то таким судам нельзя свободно действовать на Балтийском море.

"Это фактически военная деятельность России против европейских стран, поэтому Европа имеет право закрыть проливы и морские пути, чтобы защитить себя", – подчеркнул президент.

В этом же выступлении глава государства предложил партнерам создать совместную систему противовоздушной обороны для защиты от угроз со стороны России.