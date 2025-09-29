В Дании запретили гражданские дроны накануне саммитов в Копенгагене

Дрон (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Дания временно запретила все полеты гражданских дронов в своем воздушном пространстве накануне проведения европейских саммитов в Копенгагене. Об этом сообщает Sky News.

1 октября страна примет лидеров ЕС, а 2 октября состоится саммит Европейского политического сообщества, в состав которого входят 47 государств, в том числе Великобритания. Правительство уже усилило меры безопасности после недавних случаев вторжений дронов.

"Мы сейчас находимся в сложной ситуации безопасности, и мы должны обеспечить наилучшие возможные условия работы для вооруженных сил и полиции, когда они отвечают за безопасность во время саммита ЕС", – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.