В Дании запретили гражданские дроны накануне саммитов в Копенгагене
Дания временно запретила все полеты гражданских дронов в своем воздушном пространстве накануне проведения европейских саммитов в Копенгагене. Об этом сообщает Sky News.
1 октября страна примет лидеров ЕС, а 2 октября состоится саммит Европейского политического сообщества, в состав которого входят 47 государств, в том числе Великобритания. Правительство уже усилило меры безопасности после недавних случаев вторжений дронов.
"Мы сейчас находимся в сложной ситуации безопасности, и мы должны обеспечить наилучшие возможные условия работы для вооруженных сил и полиции, когда они отвечают за безопасность во время саммита ЕС", – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
- 22 сентября неизвестные беспилотники залетели в Данию, нарушив работу аэропорта Каструп в Копенгагене. "Несколько" беспилотников зафиксировали и ночью 25 сентября, аэропорт Ольборг останавливал работу.
- На следующий день, 26 сентября, аэропорт Ольборг в Дании снова закрывали из-за угрозы беспилотников. Премьер страны заявила, что Данию атакует трусливый враг, который не решается показать себя.
- 28 сентября в Дании заметили беспилотники рядом с военными объектами.
- Швеция, Германия и Франция окажут Дании поддержку и направят подразделения и системы противодействия дронам.
Комментарии (0)