У Данії заборонили цивільні дрони напередодні самітів у Копенгагені

Дрон (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Данія тимчасово заборонила всі польоти цивільних дронів у своєму повітряному просторі напередодні проведення європейських самітів у Копенгагені. Про це повідомляє Sky News.

1 жовтня країна прийме лідерів ЄС, а 2 жовтня відбудеться саміт Європейського політичного співтовариства, до складу якого входять 47 держав, зокрема Велика Британія. Уряд вже посилив заходи безпеки після нещодавніх випадків вторгнень дронів.

"Ми зараз перебуваємо у складній безпековій ситуації, і ми повинні забезпечити найкращі можливі умови роботи для збройних сил і поліції, коли вони відповідають за безпеку під час саміту ЄС", – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.