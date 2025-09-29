У Данії заборонили цивільні дрони напередодні самітів у Копенгагені
Данія тимчасово заборонила всі польоти цивільних дронів у своєму повітряному просторі напередодні проведення європейських самітів у Копенгагені. Про це повідомляє Sky News.
1 жовтня країна прийме лідерів ЄС, а 2 жовтня відбудеться саміт Європейського політичного співтовариства, до складу якого входять 47 держав, зокрема Велика Британія. Уряд вже посилив заходи безпеки після нещодавніх випадків вторгнень дронів.
"Ми зараз перебуваємо у складній безпековій ситуації, і ми повинні забезпечити найкращі можливі умови роботи для збройних сил і поліції, коли вони відповідають за безпеку під час саміту ЄС", – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
- 22 вересня невідомі безпілотники залетіли в Данію, порушивши роботу аеропорту "Каструп" у Копенгагені. "Кілька" безпілотників зафіксували і вночі 25 вересня, аеропорт Ольборг зупиняв роботу.
- Наступного дня, 26 вересня, аеропорт Ольборг у Данії знову закривали через загрозу безпілотників. Прем'єрка країни заявила, що Данію атакує боягузливий ворог, який не наважується показати себе.
- 28 вересня в Данії помітили безпілотники поруч із військовими об'єктами.
- Швеція, Німеччина та Франція нададуть Данії підтримку і відправлять підрозділи та системи протидії дронам.
