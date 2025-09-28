Украина ожидает 19-й пакет санкций ЕС против России уже в начале октября – Зеленский

Глава государства подчеркнул, что особенно важно, чтобы санкции "болезненно ударили" по торговле энергоресурсами РФ

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В первую неделю октября Украина ожидает принятия 19-го пакета санкций Европейского союза против России, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Они [россияне] отвергли все реальные предложения мира и заслуживают действительно жесткого давления. На неделе ожидаем решений Европы относительно такого давления – как минимум новый пакет санкций должен быть, 19-й пакет", – рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что особенно важно, чтобы санкции "болезненно ударили" по торговле энергоресурсами, по всей инфраструктуре танкерного флота Москвы.

"Тем более сейчас есть информация от разведки, что россияне используют именно танкеры для запуска и управления дронами, которые запускают против европейских стран. Это еще одно свидетельство, что Балтийское море и другие моря должны быть закрыты для российских танкеров, по меньшей мере для теневого флота", – подчеркнул Зеленский.

По состоянию на сентябрь российский "теневой флот" насчитывал около 940 танкеров, что составляет В августе 2025-го глава МИД Украины Сибига сообщил, что почти три четверти трафика российского теневого флота проходит по Балтийскому морю По состоянию на сентябрь российский "теневой флот" насчитывал около 940 танкеров, что составляет 17% всего мирового флота таких нефтяных судов , сообщала газета The New York Times со ссылкой на корпорацию S&P Global Market Intelligence.