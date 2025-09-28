Україна очікує на 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії уже на початку жовтня – Зеленський
У перший тиждень жовтня Україна очікує ухвалення 19-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Вони [росіяни] відкинули всі реальні пропозиції миру й заслуговують на дійсно жорсткий тиск. На тижні очікуємо рішень Європи щодо такого тиску – щонайменше новий пакет санкцій має бути, 19-й пакет", – розповів глава держави.
Зеленський зауважив, що особливо важливо, аби санкції "болісно вдарили" по торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту Москви.
"Тим більше зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують саме танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн. Це ще одне свідчення, що Балтійське море та інші моря мають бути закриті для російських танкерів, щонайменше для тіньового флоту", – наголосив Зеленський.
Станом на вересень російський "тіньовий флот" налічував близько 940 танкерів, що становить 17% усього світового флоту таких нафтових суден, повідомляла газета The New York Times із посиланням на корпорацію S&P Global Market Intelligence.
- 19 вересня Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти держави-агресорки, який стосується енергетики, банківської сфери й експорту товарів і технологій. Зокрема, йдеться про заборону зрідженого газу з Росії вже з 1 січня 2027 року.
- 26 вересня посли 27 країн ЄС почали обговорювати новий пакет санкцій проти Росії, але погодити його не вдалося.
- 28 вересня у Данії стався черговий інцидент із безпілотниками – невідомі БпЛА помітили поряд із військовими об'єктами.
