TV2: Данія терміново викликає резервістів через інциденти з дронами

Кількох данських солдатів екстрено призвали на службу 28 вересня через вторгнення безпілотників у повітряний простір Данії. Про це повідомляє телеканал TV2 з посиланням на конфіденційну інформацію.

За інформацією, військовим наказали з’явитися якнайшвидше. Точна кількість призваних невідома, однак, за даними співрозмовників, може йтися про кілька сотень військових.

Телеканал зазначає, що призов здійснено з метою підготовки до можливого розгортання сил на території Данії. За словами радника з питань безпеки Якоба Каарсбо, це може мати сенс з огляду на майбутній саміт ЄС, який відбудеться в Копенгагені пізніше цього тижня.

"Ми перебуваємо на підвищеному рівні готовності, зважаючи на події цього тижня. І навколо нашої країни все ще плавають російські кораблі. Я майже впевнений, що всі вітрила будуть підняті", – сказав радник.

Він наголосив, що такі заходи свідчать про надзвичайну ситуацію.