TV2: Данія терміново викликає резервістів через інциденти з дронами
Кількох данських солдатів екстрено призвали на службу 28 вересня через вторгнення безпілотників у повітряний простір Данії. Про це повідомляє телеканал TV2 з посиланням на конфіденційну інформацію.
За інформацією, військовим наказали з’явитися якнайшвидше. Точна кількість призваних невідома, однак, за даними співрозмовників, може йтися про кілька сотень військових.
Телеканал зазначає, що призов здійснено з метою підготовки до можливого розгортання сил на території Данії. За словами радника з питань безпеки Якоба Каарсбо, це може мати сенс з огляду на майбутній саміт ЄС, який відбудеться в Копенгагені пізніше цього тижня.
"Ми перебуваємо на підвищеному рівні готовності, зважаючи на події цього тижня. І навколо нашої країни все ще плавають російські кораблі. Я майже впевнений, що всі вітрила будуть підняті", – сказав радник.
Він наголосив, що такі заходи свідчать про надзвичайну ситуацію.
- 22 вересня невідомі безпілотники залетіли в Данію, порушивши роботу аеропорту "Каструп" у Копенгагені. "Кілька" безпілотників зафіксували і вночі 25 вересня, аеропорт Ольборг зупиняв роботу.
- Наступного дня, 26 вересня, аеропорт Ольборг у Данії знову закривали через загрозу безпілотників. Прем'єрка країни заявила, що Данію атакує боягузливий ворог, який не наважується показати себе.
- 28 вересня в Данії помітили безпілотники поруч із військовими об'єктами.
- Швеція, Німеччина та Франція нададуть Данії підтримку і відправлять підрозділи та системи протидії дронам.
