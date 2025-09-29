TV2: Дания срочно вызывает резервистов из-за инцидентов с дронами

По данным собеседников, речь может идти о нескольких сотнях военных, которых экстренно призвали на службу

Солдаты Дании (Иллюстративное фото: Flickr)

Нескольких датских солдат экстренно призвали на службу 28 сентября из-за вторжения беспилотников в воздушное пространство Дании. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на конфиденциальную информацию.

По информации, военным приказали явиться как можно быстрее. Точное количество призванных неизвестно, однако по данным собеседников, речь может идти о нескольких сотнях военных.

Телеканал отмечает, что призыв осуществлен с целью подготовки к возможному развертыванию сил на территории Дании. По словам советника по вопросам безопасности Якоба Каарсбо, это может иметь смысл, учитывая предстоящий саммит ЕС, который состоится в Копенгагене позже на этой неделе.

"Мы находимся на повышенном уровне готовности, учитывая события этой недели. И вокруг нашей страны все еще плавают российские корабли. Я почти уверен, что все паруса будут подняты", – сказал советник.

Он подчеркнул, что такие меры свидетельствуют о чрезвычайной ситуации.