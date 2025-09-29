TV2: Дания срочно вызывает резервистов из-за инцидентов с дронами
Нескольких датских солдат экстренно призвали на службу 28 сентября из-за вторжения беспилотников в воздушное пространство Дании. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на конфиденциальную информацию.
По информации, военным приказали явиться как можно быстрее. Точное количество призванных неизвестно, однако по данным собеседников, речь может идти о нескольких сотнях военных.
Телеканал отмечает, что призыв осуществлен с целью подготовки к возможному развертыванию сил на территории Дании. По словам советника по вопросам безопасности Якоба Каарсбо, это может иметь смысл, учитывая предстоящий саммит ЕС, который состоится в Копенгагене позже на этой неделе.
"Мы находимся на повышенном уровне готовности, учитывая события этой недели. И вокруг нашей страны все еще плавают российские корабли. Я почти уверен, что все паруса будут подняты", – сказал советник.
Он подчеркнул, что такие меры свидетельствуют о чрезвычайной ситуации.
- 22 сентября неизвестные беспилотники залетели в Данию, нарушив работу аэропорта Каструп в Копенгагене. "Несколько" беспилотников зафиксировали и ночью 25 сентября, аэропорт Ольборг останавливал работу.
- На следующий день, 26 сентября, аэропорт Ольборг в Дании снова закрывали из-за угрозы беспилотников. Премьер страны заявила, что Данию атакует трусливый враг, который не решается показать себя.
- 28 сентября в Дании заметили беспилотники рядом с военными объектами.
- Швеция, Германия и Франция окажут Дании поддержку и отправят подразделения и системы противодействия дронам.
