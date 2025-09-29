Rzeczpospolita: Польща випустила три ракети по дронах Росії 10 вересня, а не одну

Пошкоджений будинок у Польщі (Фото: EPA/WOJTEK JARGILO)

У ніч із 9 на 10 вересня авіація Польщі та союзників могла застосувати три ракети для протидії російським дронам, які порушили повітряний простір країни. Про це повідомляє Rzeczpospolita, посилаючись на дані анонімних співрозмовників.

За їхніми словами, було застосовано три ракети в ситуації, яка "вимагала негайного реагування", а не одну, як повідомлялося раніше. Цілі, які становили "реальну загрозу" цивільному населенню та інфраструктурі, за даними співрозмовників, були знищені.

Серед можливих цілей анонімні співрозмовники назвали дрони з вибухівкою, бойові ракети РФ або авіабомби з бетонобійними боєголовками. Водночас вони зазначили, що проти "макетів дронів", відомих як "Гербери", дорогі ракети не застосовувалися.

Станом на 29 вересня офіційної інформації від Міністерства оборони Польщі та прокуратури про те, що саме було збито тієї ночі силами авіації, не надходило.

Раніше співрозмовники Rzeczpospolita повідомили, що житловий будинок у районі міста Вирики (Люблінське воєводство) пошкодив не дрон, а ракета з винищувача F-16, якою збивали БпЛА. Пізніше поліція виявила уламки ракети, якою могли збивати дрони.