Rzeczpospolita: Польша выпустила три ракеты по дронам России 10 сентября, а не одну

Поврежденный дом в Польше (Фото: EPA/WOJTEK JARGILO)

В ночь с 9 на 10 сентября авиация Польши и союзников могла применить три ракеты для противодействия российским дронам, которые нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщает Rzeczpospolita, ссылаясь на данные анонимных собеседников.

По их словам, были применены три ракеты в ситуации, которая "требовала немедленного реагирования", а не одна, как сообщалось ранее. Цели, которые представляли "реальную угрозу" гражданскому населению и инфраструктуре, по данным собеседников, были уничтожены.

Среди возможных целей анонимные собеседники назвали дроны со взрывчаткой, боевые ракеты РФ или авиабомбы с бетонобойными боеголовками. В то же время они отметили, что против "макетов дронов", известных как "Герберы", дорогостоящие ракеты не применялись.

По состоянию на 29 сентября официальной информации от Министерства обороны Польши и прокуратуры о том, что именно было сбито в ту ночь силами авиации, не поступало.

Ранее собеседники Rzeczpospolita сообщили, что жилой дом в районе города Вырыки (Люблинское воеводство) повредил не дрон, а ракета с истребителя F-16, которой сбивали БпЛА. Позже полиция обнаружила обломки ракеты, которой могли сбивать дроны.