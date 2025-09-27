В Финляндии над гидроэлектростанцией заметили неизвестный дрон

Кто управлял БпЛА, который летал над ГЭС в Рованиеми, неизвестно

Полиция Финляндии (Иллюстративное фото: Kimmo Brandt/EPA)

Над гидроэлектростанцией Валаяскоски неподалеку от финского города Рованиеми зафиксировали неизвестный беспилотник. Об этом сообщил вещатель Yle со ссылкой на правоохранителей.

БпЛА заметили еще в минувшие выходные. С августа электростанции стали бесполетными зонами, на территории которых запрещено использовать дроны.

Прохожий заметил БпЛА в Рованиеми и обратился в полицию. В правоохранительных органах региона подтвердили эту информацию, однако не раскрыли подробности из-за следственных мероприятий.

Медиа пишет, что эта ГЭС принадлежит компании Kemijoki Oy. По словам руководителя службы по чрезвычайным ситуациям Юхи Кутолахти, на электростанциях ведется видеонаблюдение, однако оно не зафиксировало оператора БпЛА.