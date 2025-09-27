В Финляндии над гидроэлектростанцией заметили неизвестный дрон
Над гидроэлектростанцией Валаяскоски неподалеку от финского города Рованиеми зафиксировали неизвестный беспилотник. Об этом сообщил вещатель Yle со ссылкой на правоохранителей.
БпЛА заметили еще в минувшие выходные. С августа электростанции стали бесполетными зонами, на территории которых запрещено использовать дроны.
Прохожий заметил БпЛА в Рованиеми и обратился в полицию. В правоохранительных органах региона подтвердили эту информацию, однако не раскрыли подробности из-за следственных мероприятий.
Медиа пишет, что эта ГЭС принадлежит компании Kemijoki Oy. По словам руководителя службы по чрезвычайным ситуациям Юхи Кутолахти, на электростанциях ведется видеонаблюдение, однако оно не зафиксировало оператора БпЛА.
- В последние дни неизвестные беспилотники фиксировали в Дании и Швеции.
- Кроме этого, неизвестные БпЛА летали над землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии.
