Над Швецией заметили неизвестные дроны недалеко от военно-морской базы

Полиция видит связь между этим инцидентом и похожими в Дании и других странах в последние дни

Дрон (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Два неопознанных беспилотника были замечены в ночь с 25 на 26 сентября над Швецией, архипелагом Карлскруна. Об этом SVT сообщил представитель полиции Маттиас Лундгрен.

В этом архипелаге на юго-востоке страны расположена главная база Военно-морских сил страны. Дроны пролетели в 10 км от нее.

"Это более крупный вариант, похожий на тот, что был над Данией и Сконе. Пока неясно, что именно произошло, но мы подали заявление о нарушении Закона об авиации", – сказал представитель правоохранителей.

По информации Лундгрена, дроны заметили местные жители и вызвали полицию. В частности, в районе моста Мёклёсунд полицейские смогли лично увидеть предполагаемый дрон. Также вечером 25 сентября о неизвестном дроне сообщили жители Стуркё и Тьюркё. По их словам, дрон мигал красными и зелёными огнями.

"Теперь патрули должны предоставить свою информацию, а мы соберем показания свидетелей и посмотрим, сможем ли мы на основе этой информации двигаться дальше", – заявила Эвелина Олссон из командного центра.