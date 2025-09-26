Над Швецией заметили неизвестные дроны недалеко от военно-морской базы
Два неопознанных беспилотника были замечены в ночь с 25 на 26 сентября над Швецией, архипелагом Карлскруна. Об этом SVT сообщил представитель полиции Маттиас Лундгрен.
В этом архипелаге на юго-востоке страны расположена главная база Военно-морских сил страны. Дроны пролетели в 10 км от нее.
"Это более крупный вариант, похожий на тот, что был над Данией и Сконе. Пока неясно, что именно произошло, но мы подали заявление о нарушении Закона об авиации", – сказал представитель правоохранителей.
По информации Лундгрена, дроны заметили местные жители и вызвали полицию. В частности, в районе моста Мёклёсунд полицейские смогли лично увидеть предполагаемый дрон. Также вечером 25 сентября о неизвестном дроне сообщили жители Стуркё и Тьюркё. По их словам, дрон мигал красными и зелёными огнями.
"Теперь патрули должны предоставить свою информацию, а мы соберем показания свидетелей и посмотрим, сможем ли мы на основе этой информации двигаться дальше", – заявила Эвелина Олссон из командного центра.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Премьер страны Туск заявил о 19 нарушениях воздушного пространства, их останки продолжают находить спустя недели.
- 23 сентября Россия трижды нарушала воздушное пространство Норвегии своими самолетами.
- 26 сентября аэропорт Ольборг в Дании снова закрывали из-за угрозы беспилотников. Это уже четвертый инцидент за последнюю неделю.
- В сентябре дроны были замечены и над военной базой во Франции. В старне не считают, что речь может идти о вмешательстве иностранных государств.
