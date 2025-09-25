В сентябре дроны заметили и над военной базой во Франции

Неизвестные БпЛА заметили над французским военным объектом, но пока власти не связывают это с иностранными государствами

Французский военный (Иллюстративное фото: ANNA SZILAGYI / EPA)

В сентябре неизвестные беспилотники заметили над одной из военных баз во Франции, подтвердила ведомственная военная делегация департамента Марна, где произошел инцидент. Об этом сообщает Radio France Internationale со ссылкой на агентство AFP.

Неизвестные беспилотники заметили над базой Мурмелон-ле-Гран: по данным департамента, речь шла о небольших устройствах, а сам инцидент там назвали "исключительным".

В ведомстве подчеркнули, что пока нет никаких оснований считать, что речь может идти о вмешательстве иностранных государств.

Ранее, днем 25 сентября, о происшествии сообщила местная газета L'Union: по ее данным, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 сентября, продолжается расследование в отношении нескольких замеченных неизвестных БпЛА.

Медиа пишет, что после инцидента были приняты меры для повышения бдительности. Территория этой французской базы охватывает более чем 10 000 гектаров.