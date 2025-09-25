У вересні дрони помітили і над військовою базою у Франції
У вересні невідомі безпілотники помітили над однією з військових баз у Франції, підтвердила відомча військова делегація департаменту Марна, де трапився інцидент. Про це повідомляє Radio France Internationale з посиланням на агенцію AFP.
Невідомі безпілотники помітили над базою Мурмелон-ле-Гран: за даними департаменту, йшлося про невеликі пристрої, а сам інцидент там назвали "винятковим".
У відомстві підкреслили, що наразі немає жодних підстав вважати, що може йтися про втручання іноземних держав.
Раніше, вдень 25 вересня, про подію повідомила місцева газета L'Union: за її даними, інцидент стався у ніч ыз 21 на 22 вересня, триває розслідування стосовно декількох помічених невідомих БпЛА.
Медіа пише, що після інциденту були вжиті заходи для підвищення пильності. Територія цієї французької бази охоплює більш ніж 10 000 гектарів.
- Уночі 25 вересня стався другий за тиждень інцидент із безпілотниками у Данії – аеропорт "Ольборг" призупиняв роботу через дрони, що знову залетіли до країни. Міністр оборони королівства назвав подію "гібридною атакою".
У Єврокомісії повідомили, що порушення дронами повітряного простору Данії та інших країн Європейського Союзу обговорять на неформальній зустрічі керівників блоку. Інцидент зі скандинавською країною також розглянуть на перемовинах щодо "Стіни дронів".
