Над Швецією помітили невідомі дрони недалеко від військово-морської бази
Два невпізнані безпілотники були помічені в ніч з 25 на 26 вересня над Швецією, архіпелагом Карлскруна. Про це SVT повідомив представник поліції Маттіас Лундгрен.
У цьому архіпелазі на південному сході країни розташована головна база Військово-морських сил країни. Дрони пролетіли за 10 км від неї.
"Це більший варіант, схожий на той, що був над Данією і Сконе. Поки незрозуміло, що саме сталося, але ми подали заяву про порушення Закону про авіацію", – сказав представник правоохоронців.
За інформацією Лундгрена, дрони помітили місцеві жителі й викликали поліцію. Зокрема, в районі моста Мьоклесунд поліціянти змогли особисто побачити ймовірний дрон. Також увечері 25 вересня про невідомий дрон повідомили жителі Стурке і Тьюрке. За їхніми словами, дрон блимав червоними й зеленими вогнями.
"Тепер патрулі мають надати свою інформацію, а ми зберемо свідчення очевидців і подивимося, чи зможемо ми на основі цієї інформації рухатися далі", – заявила Евеліна Олссон із командного центру.
- У ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну у Польщу залетіли "шахеди". Прем'єр країни Туск заявив про 19 порушень повітряного простору, їхні останки продовжують знаходити через тижні.
- 23 вересня Росія тричі порушувала повітряний простір Норвегії своїми літаками.
- 26 вересня аеропорт Ольборг у Данії знову закривали через загрозу безпілотників. Це вже четвертий інцидент за останній тиждень.
- У вересні дрони були помічені й над військовою базою у Франції. У країні не вважають, що може йтися про втручання іноземних держав.
