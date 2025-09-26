Над Швецією помітили невідомі дрони недалеко від військово-морської бази

Поліція бачить зв'язок між цим інцидентом і схожими в Данії та інших країнах останніми днями

Дрон (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Два невпізнані безпілотники були помічені в ніч з 25 на 26 вересня над Швецією, архіпелагом Карлскруна. Про це SVT повідомив представник поліції Маттіас Лундгрен.

У цьому архіпелазі на південному сході країни розташована головна база Військово-морських сил країни. Дрони пролетіли за 10 км від неї.

"Це більший варіант, схожий на той, що був над Данією і Сконе. Поки незрозуміло, що саме сталося, але ми подали заяву про порушення Закону про авіацію", – сказав представник правоохоронців.

За інформацією Лундгрена, дрони помітили місцеві жителі й викликали поліцію. Зокрема, в районі моста Мьоклесунд поліціянти змогли особисто побачити ймовірний дрон. Також увечері 25 вересня про невідомий дрон повідомили жителі Стурке і Тьюрке. За їхніми словами, дрон блимав червоними й зеленими вогнями.

"Тепер патрулі мають надати свою інформацію, а ми зберемо свідчення очевидців і подивимося, чи зможемо ми на основі цієї інформації рухатися далі", – заявила Евеліна Олссон із командного центру.