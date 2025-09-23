Росія тричі порушувала літаками повітряний простір Норвегії

Норвегія заявила, що Росія тричі порушила повітряний простір Норвегії цього року. Про це йдеться в окремій заяві, опублікованій після засідання НАТО 23 вересня, передає The Guardian.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере повідомив, що Росія тричі порушувала норвезький повітряний простір протягом весни та літа цього року.

"Інциденти в Норвегії менші за масштабом, ніж порушення проти Естонії, Польщі та Румунії, як за місцем, так і за тривалістю. Проте ми ставимося до них дуже серйозно", – заявив Йонас Гар Стере.

Він додав, що два інциденти сталися над морем на північний схід від Варде у квітні та серпні, а третій – над незаселеною територією вздовж сухопутного кордону в Східному Фіннмарку в липні.

Відомо, що порушення кордону за участю винищувачів SU-24, SU-33 і літаків L410 Turbolet – тривали від однієї до чотирьох хвилин. Наразі Норвегія не може визначити, чи були вони навмисними, чи "спричиненими навігаційними помилками".

"Незалежно від причини, це неприйнятно, і ми чітко дали це зрозуміти російській владі", – сказав Стере.