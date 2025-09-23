Росія тричі порушувала літаками повітряний простір Норвегії
Норвегія заявила, що Росія тричі порушила повітряний простір Норвегії цього року. Про це йдеться в окремій заяві, опублікованій після засідання НАТО 23 вересня, передає The Guardian.
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере повідомив, що Росія тричі порушувала норвезький повітряний простір протягом весни та літа цього року.
"Інциденти в Норвегії менші за масштабом, ніж порушення проти Естонії, Польщі та Румунії, як за місцем, так і за тривалістю. Проте ми ставимося до них дуже серйозно", – заявив Йонас Гар Стере.
Він додав, що два інциденти сталися над морем на північний схід від Варде у квітні та серпні, а третій – над незаселеною територією вздовж сухопутного кордону в Східному Фіннмарку в липні.
Відомо, що порушення кордону за участю винищувачів SU-24, SU-33 і літаків L410 Turbolet – тривали від однієї до чотирьох хвилин. Наразі Норвегія не може визначити, чи були вони навмисними, чи "спричиненими навігаційними помилками".
"Незалежно від причини, це неприйнятно, і ми чітко дали це зрозуміти російській владі", – сказав Стере.
- 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони були над Естонією близько 12 хвилин.
- Того самого дня російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи польської компанії Petrobaltic у Балтійському морі. Більш ніж за тиждень до цього два десятки російських БпЛА порушили повітряний простір Польщі.
- 22 вересня Туск заявив, що Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують її повітряний простір. Глава МЗС Британії в ООН заявила про готовність дати відсіч літакам-порушникам.
