Россия трижды нарушала самолетами воздушное пространство Норвегии
Норвегия заявила, что Россия трижды нарушила воздушное пространство Норвегии в этом году. Об этом говорится в отдельном заявлении, опубликованном после заседания НАТО 23 сентября, передает The Guardian.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что Россия трижды нарушала норвежское воздушное пространство в течение весны и лета этого года.
"Инциденты в Норвегии меньше по масштабу, чем нарушения против Эстонии, Польши и Румынии, как по месту, так и по продолжительности. Однако мы относимся к ним очень серьезно", – заявил Йонас Гар Стере.
Он добавил, что два инцидента произошли над морем к северо-востоку от Варде в апреле и августе, а третий – над незаселенной территорией вдоль сухопутной границы в Восточном Финнмарке в июле.
Известно, что нарушения границы с участием истребителей SU-24, SU-33 и самолетов L410 Turbolet – продолжались от одной до четырех минут. Сейчас Норвегия не может определить, были ли они преднамеренными или "вызванными навигационными ошибками".
"Независимо от причины, это неприемлемо, и мы четко дали это понять российским властям", – сказал Стере.
- 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. В целом они были над Эстонией около 12 минут.
- В тот же день российские истребители нарушили зону безопасности буровой платформы польской компании Petrobaltic в Балтийском море. Более чем за неделю до этого два десятка российских БпЛА нарушили воздушное пространство Польши.
- 22 сентября Туск заявил, что Польша будет сбивать объекты, которые явно нарушают ее воздушное пространство. Глава МИД Британии в ООН заявила о готовности дать отпор самолетам-нарушителям.
