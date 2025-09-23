Россия трижды нарушала самолетами воздушное пространство Норвегии

Норвегия заявила, что Россия трижды нарушила воздушное пространство Норвегии в этом году. Об этом говорится в отдельном заявлении, опубликованном после заседания НАТО 23 сентября, передает The Guardian.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что Россия трижды нарушала норвежское воздушное пространство в течение весны и лета этого года.

"Инциденты в Норвегии меньше по масштабу, чем нарушения против Эстонии, Польши и Румынии, как по месту, так и по продолжительности. Однако мы относимся к ним очень серьезно", – заявил Йонас Гар Стере.

Он добавил, что два инцидента произошли над морем к северо-востоку от Варде в апреле и августе, а третий – над незаселенной территорией вдоль сухопутной границы в Восточном Финнмарке в июле.

Известно, что нарушения границы с участием истребителей SU-24, SU-33 и самолетов L410 Turbolet – продолжались от одной до четырех минут. Сейчас Норвегия не может определить, были ли они преднамеренными или "вызванными навигационными ошибками".

"Независимо от причины, это неприемлемо, и мы четко дали это понять российским властям", – сказал Стере.