У Фінляндії над гідроелектростанцією помітили невідомий дрон

Хто керував БпЛА, який літав над ГЕС в Рованіємі, невідомо

Поліція Фінляндії (Ілюстративне фото: Kimmo Brandt/EPA)

Над гідроелектростанцією Валаяскоскі неподалік від фінського міста Рованіємі зафіксували невідомий безпілотник. Про це повідомив мовник Yle із посиланням на правоохоронців.

БпЛА помітили ще минулими вихідними. Із серпня електростанції стали безпольотними зонами, на території яких заборонено використовувати дрони.

Перехожий помітив БпЛА в Рованіємі й звернувся до поліції. У правоохоронних органах регіону підтвердили цю інформацію, проте не розкрили подробиці через слідчі заходи.

Медіа пише, що ця ГЕС належить компанії Kemijoki Oy. За словами керівника служби з надзвичайних ситуацій Юхи Кутолахті, на електростанціях ведеться відеоспостереження, проте воно не зафіксувало оператора БпЛА.