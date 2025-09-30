Фінляндія розгорне контингент для боротьби з дронами в Данії

Стубб повідомив, що до допомоги Данії доєднаються і фінські прикордонники

Александр Стубб (Фото: TOMS KALNINS / EPA)

У вівторок, 30 вересня, Фінляндія вирішила надіслати своїх фахівців із протидії БпЛА до Данії. Про це повідомив президент країни Александр Стубб.

"Фінляндія повністю підтримує Данію в її зусиллях задля захисту повітряного простору та протидії гібридним активностям, які ми спостерігали впродовж останніх днів і тижнів", – написав глава держави.

Стубб повідомив, що аби надати конкретну допомогу, Фінляндія ухвалила рішення розгорнути у Данії свій контингент із протидії безпілотникам.

Також, додав політик, фінські прикордонники нададуть підтримку своїми власними спроможностями.

"Я розглядаю це як чудовий приклад конкретної нордичної співпраці, яка нам сьогодні необхідна. Надалі ми будемо продовжувати узгоджувати наші підходи до протидії гібридним загрозам і сприяти розвитку потенціалу в Європі", – підсумував фінський президент.

Раніше, наприкінці вересня, у Фінляндії помітили невідомий безпілотник над однією з гідроелектростанцій.