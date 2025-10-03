Аэропорт Мюнхена закрыт из-за появления дронов

Аэропорт Мюнхена (Фото: avianews)

Вечером 2 октября немецкая служба управления воздушным движением (DFS) ограничила полеты в аэропорту Мюнхена с 22:18, а после и вовсе их приостановила из-за обнаруженных дронов в небе над аэропортом. Об этом сообщили на сайте аэропорта.

По сообщениям пресс-службы, в результате этого 17 рейсов не смогли вылететь из Мюнхена, что коснулось почти 3000 пассажиров. Кроме того, 15 рейсов, которые прилетали, перенаправили в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.

"Когда замечают дрон, безопасность пассажиров является главным приоритетом. Цепи отчетности между диспетчерской службой воздушного движения, аэропортом и полицейскими органами налажены в течение многих лет", – пояснили представители аэропорта.

В терминалах для пассажиров установили раскладные кровати, раздали одеяла, напитки и еду.