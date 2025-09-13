Польша из-за угрозы дронов подняла авиацию и закрыла аэропорт. В Румынии перехватили БпЛА

Самолеты Польши (Фото: x.com/DowOperSZ)

Вечером 13 сентября Польша подняла военную авиацию из-за угрозы ударов дронов по регионам Украины, которые граничат со страной. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

В небе страны действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего уровня готовности.

"Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы", – отметили в командовании и сообщили, что следят за ситуацией и полностью готовы к немедленному реагированию.

Из-за угрозы также приостановил работу аэропорт Люблина, сообщило польское агентство воздушного транспорта.

"Из-за военных операций Люблинский аэропорт и контролируемая зона вокруг него закрыты для воздушных операций. Мы будем держать вас в курсе событий", – говорится в заявлении.

Как сообщает Центр правительственной безопасности, жители Хелма, а также Хелмского, Красниставского, Ленчненского, Свидницкого и Влодавского районов в Люблинском воеводстве получили извещение об опасности.

"Угроза воздушного нападения. Будьте осторожны. Выполняйте указания служб. Ждите дальнейших объявлений", – говорится в сообщении.

По данным Digi24, Румыния также объявила воздушную тревогу и подняла истребители F-16 – в воздушном пространстве был перехвачен дрон.

В 18:12 население северного уезда Тулча предупредили об угрозе дронов, а уже в 18:23 самолеты F-16 обнаружили беспилотник в воздушном пространстве страны. Дрон отслеживали примерно до 20 км к юго-западу от Килиа Веке, где он исчез с радаров.