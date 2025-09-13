Польща через загрозу дронів підняла авіацію та закрила аеропорт. В Румунії перехопили БпЛА

Літаки Польщі (Фото: x.com/DowOperSZ)

Ввечері 13 вересня Польща підняла військову авіацію через загрозу ударів дронів по регіонах України, які межують з країною. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У небі країни діють польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня готовності.

"Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, що прилягають до зони загрози", – зазначили в командуванні та повідомили, що стежать за ситуацією та повністю готові до негайного реагування.

Через загрозу також призупинив роботу аеропорт Любліна, повідомило польське агентство повітряного транспорту.

"Через військові операції Люблінський аеропорт та контрольована зона навколо летовища закриті для повітряних операцій. Ми будемо тримати вас в курсі подій", – йдеться у заяві.

Як повідомляє Центр урядової безпеки, мешканці Хелму, а також Хелмського, Красниставського, Ленчненського, Свидницького та Влодавського районів у Люблінському воєводстві отримали сповіщення про небезпеку.

"Загроза повітряного нападу. Будьте обережні. Виконуйте вказівки служб. Чекайте на подальші оголошення", – йдеться в повідомленні.

За даними Digi24, Румунія також оголосила повітряну тривогу та підняла два винищувачі F-16 – в повітряному просторі був перехоплений дрон.

О 18:12 населення північного повіту Тулча попередили про загрозу дронів, а вже о 18:23 літаки F-16 виявили безпілотник у повітряному просторі країни. Дрон відстежували приблизно до 20 км на південний захід від Кіліа Веке, де він зник з радарів.