Півтора десятка невідомих дронів помітили над військовим об'єктом на заході Європи

Міністр оборони Бельгії не виключає, що за інцидентом з БпЛА над базою Ельсенборн може стояти РФ, але поки немає "конкретних доказів"

Навчання НАТО на базі Ельсенборн (Ілюстративне фото 2022 року: OLIVIER HOSLET / EPA)

У ніч на 3 жовтня над військовою базою Ельсенборн у Бельгії, що розташована поряд з німецьким кордоном, було помічено 15 безпілотників. Про це з посиланням на поінформованого співрозмовника повідомив бельгійський телеканал VRT NWS, згодом інцидент підтвердив міністр оборони країни Тео Франкен.

"Близько 1:45 ночі місцева поліція німецького міста Дюрен помітила 15 дронів. Вони летіли з нашої військової бази в Ельсенборні і таким чином потрапили в повітряний простір Німеччини. Німеччина повідомила про це Міністерству оборони сьогодні вночі, як мені повідомили джерела, але ця інформація не була передана в інформаційному ланцюжку Міністерства оборони", – заявив медіаексперт з питань оборони Єнс Франссен.

Наразі оборонне відомство Бельгії розслідує цей інцидент.

Глава МО країни Франкен визнав, що Росія може стояти за цими безпілотниками, але зазначив, що "на цей час немає конкретних доказів" цьому.

"Це потрібно розслідувати. Особисто я вважаю, що такі дрони дуже часто є прикладом гібридної загрози. Це спосіб сіяти неспокій. Це вже багато років є тактикою Росії", – додав чиновник.

Військова база в Ельсенборні розташована поряд з кордоном з Німеччиною й охоплює 28 кілометрів квадратних. Об'єкт є тренувальним табором сухопутних військ, на якому, зокрема, проводяться стрілецькі навчання та випробовуються БпЛА.

"Це дуже дивний інцидент. Адже на базі Ельсенборн не так багато є за чим "шпигувати". Більш очевидною ціллю була б авіабаза Кляйне-Брогель, де зберігаються американські ядерні боєголовки. Доки не з'ясовано походження дронів і хто ними керував, важко оцінити, що за цим стоїть. Звичайно, це показує, що існує потреба в хороших системах, які можуть виявляти, відстежувати та ідентифікувати такі невеликі дрони", – додав експерт Франссен.