Аэропорт Брюсселя временно закрыли из-за неизвестного дрона
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
Брюссельский аэропорт закрыт вечером 4 ноября после сообщения о появлении беспилотника. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на бельгийскую службу управления воздушным движением и представителя аэропорта.
"Сейчас нет ни взлетов, ни посадок", — заявила представитель аэропорта, добавив, что пока не может оценить, как долго аэропорт будет закрыт.
Еще один бельгийский аэропорт в городе Льеж также проинформировал, что сейчас он закрыт после того, как были замечены дроны.
Курт Вервиллиген, представитель бельгийской службы управления воздушным движением, сообщил, что незадолго до 19:00 по Гринвичу вблизи аэропорта Брюсселя был замечен дрон, поэтому он был закрыт из соображений безопасности.
- 3 октября 2025 года над военной базой Эльсенборн в Бельгии, расположенной рядом с немецкой границей, было замечено 15 беспилотников.
- 2 ноября министр обороны Бельгии заявил, что неизвестные беспилотники летали над военной авиабазой Кляйне-Брогель.
