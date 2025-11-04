Аэропорт Брюсселя временно закрыли из-за неизвестного дрона

Аэропорт бельгийской столицы не принимает и не отправляет рейсы из соображений безопасности

Аэропорт Брюсселя (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Брюссельский аэропорт закрыт вечером 4 ноября после сообщения о появлении беспилотника. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на бельгийскую службу управления воздушным движением и представителя аэропорта.

"Сейчас нет ни взлетов, ни посадок", — заявила представитель аэропорта, добавив, что пока не может оценить, как долго аэропорт будет закрыт.

Еще один бельгийский аэропорт в городе Льеж также проинформировал, что сейчас он закрыт после того, как были замечены дроны.

Курт Вервиллиген, представитель бельгийской службы управления воздушным движением, сообщил, что незадолго до 19:00 по Гринвичу вблизи аэропорта Брюсселя был замечен дрон, поэтому он был закрыт из соображений безопасности.

3 октября 2025 года над военной базой Эльсенборн в Бельгии, расположенной рядом с немецкой границей, было замечено 15 беспилотников.

2 ноября министр обороны Бельгии заявил, что неизвестные беспилотники летали над военной авиабазой Кляйне-Брогель.