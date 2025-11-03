Министр обороны Бельгии об активности дронов: Похоже на шпионскую операцию

Тео Франкен заявил, что беспилотниками, которые фиксировали в Бельгии, руководили профессионалы, а не любители

Тео Франкен (Фото: Jonas Roosens/EPA)

Активность беспилотников в последние дни в Бельгии похоже на шпионскую операцию, считает министр обороны страны Тео Франкен. Слова главы оборонного ведомства Бельгии приводит медиа Le Soir.

Он заявил, что расследование относительно активности дронов продолжается. Франкен увидел "довольно похожий подход" в течение трех дней.

"В первый день они прибыли с небольшими дронами. В субботу и воскресенье это были преимущественно большие дроны, чтобы дестабилизировать район и людей. Я думаю, что они пытаются создать панику в Бельгии. Это похоже на шпионскую операцию", — добавил министр обороны страны.

Однако расследование, которое пока не дало никаких результатов, не установило виновных. Франкен считает, что беспилотниками управляли профессионалы, а не любители.

Он отметил, что "дроны всегда прибывают одновременно", ночью. На уточняющий вопрос относительно того, может ли Бельгия сбивать эти БпЛА, министр ответил: "Когда они над военной базой, мы можем сбивать дроны. Но когда они рядом, мы должны быть очень осторожными. Они могут упасть на дом, машину или гражданского человека. Нам нужно уточнить эту правовую основу".

Франкен заявил о необходимости инвестировать в противовоздушную оборону с акцентом на защиту от дронов.

"Мы ничего не делали годами, а теперь у нас огромное отставание, и я пытался в течение последних девяти месяцев сделать многое. Но я не могу сделать все. Нам действительно нужно усилить наши возможности борьбы с дронами", — добавил министр.

По его словам, на этой неделе бельгийское правительство планирует рассмотреть план борьбы с БпЛА. В частности, будет рассматриваться вопрос инвестирования 50 млн евро в систему обнаружения.

"Но нам также нужно время: мы не можем за несколько месяцев исправить то, что не было сделано в предыдущие годы", — резюмировал глава Минобороны Бельгии.

3 октября 2025 года над военной базой Эльсенборн в Бельгии, расположенной рядом с немецкой границей, было замечено 15 беспилотников.

2 ноября Франкен заявил, что неизвестные беспилотники летали над военной авиабазой Кляйне-Брогель.