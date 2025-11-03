Міністр оборони Бельгії про активність дронів: Схоже на шпигунську операцію

Тео Франкен заявив, що безпілотниками, які фіксували у Бельгії, керували професіонали, а не аматори

Тео Франкен (Фото: Jonas Roosens/EPA)

Активність безпілотників останніми днями у Бельгії схожа на шпигунську операцію, вважає міністр оборони країни Тео Франкен. Слова глави оборонного відомства Бельгії наводить медіа Le Soir.

Він заявив, що розслідування щодо активності дронів триває. Франкен побачив "досить схожий підхід" протягом трьох днів.

"У перший день вони прибули з невеликими дронами. У суботу та неділю це були переважно більші дрони, щоб дестабілізувати район та людей. Я думаю, що вони намагаються створити паніку в Бельгії. Це схоже на шпигунську операцію", – додав міністр оборони країни.

Однак розслідування, яке поки що не дало жодних результатів, не встановило винних. Франкен вважає, що безпілотниками керували професіонали, а не аматори.

Він зазначив, що "дрони завжди прибувають одночасно", уночі. На уточнювальне запитання щодо того, чи може Бельгія збивати ці БпЛА, міністр відповів: "Коли вони над військовою базою, ми можемо збивати дрони. Але коли вони поруч, ми повинні бути дуже обережними. Вони можуть впасти на будинок, машину або цивільну людину. Нам потрібно уточнити цю правову основу".

Франкен заявив про необхідність інвестувати в протиповітряну оборону з акцентом на захист від дронів.

"Ми нічого не робили роками, а тепер у нас величезне відставання, і я намагався протягом останніх дев'яти місяців зробити багато. Але я не можу зробити все. Нам дійсно потрібно посилити наші можливості боротьби з дронами", – додав міністр.

За його словами, цього тижня бельгійський уряд планує розглянути план боротьби з БпЛА. Зокрема, розглядатиметься питання інвестування 50 млн євро в систему виявлення.

"Але нам також потрібен час: ми не можемо за кілька місяців виправити те, що не було зроблено в попередні роки", – резюмував глава Міноборони Бельгії.

3 жовтня 2025 року над військовою базою Ельсенборн у Бельгії, що розташована поряд із німецьким кордоном, було помічено 15 безпілотників.

2 листопада Франкен заявив, що невідомі безпілотники літали над військовою авіабазою Кляйне-Брогель.