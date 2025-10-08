Над секретними заводами збройової компанії в Бельгії почало літати більше дронів

Компанія Thales Belgium занепокоєна тим, що над заводами стало літати більше дронів і хоче їх збивати або глушити

Компанія Thales Belgium (Фото: x.com/thalesgroup)

Одна з найбільших у Європі збройових компаній Thales Belgium попередила, що над її надсекретними заводами літає дедалі більша кількість дронів. Компанія хоче запровадити правила щодо їхнього глушіння та збивання, передає Politico.

"Ми бачимо більше дронів, аніж кілька місяців тому. Ми стурбовані цими подіями", – сказав директор представництва французької компанії в Бельгії Ален Кеврен.

Він особливо зазначив, що дрони з'являються над фортом Евеньє у східному регіоні Льєжа, де розташований єдиний бельгійський об'єкт, у якого є ліцензія на складання і зберігання вибухових речовин для 70-мм ракет.

Кеврен зазначив, що польоти почастішали саме в той момент, коли компанія намагається подвоїти свої виробничі потужності некерованих і керованих по лазерному променю ракет FZ275 до 70 000 протягом наступних кількох років.

За його словами, компанія доклала "величезних зусиль", щоб установити системи виявлення на своїх об'єктах. Зокрема дозволила використовувати "глушилки" для блокування сигналу дронів, але це заборонено законами Бельгії.

Кеврен заявив, що влада Бельгії має визначити, якою має бути правильна процедура для таких випадків, також з тим, де закінчуються повноваження поліції й починаються повноваження компаній.

"Необхідно прояснити цей процес. Це ситуація, з якою нам усім доводиться стикатися", – сказав він.