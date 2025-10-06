Пілот норвезького літака побачив дрони під час посадки в аеропорту в Осло
У ніч проти 6 жовтня уНорвегії місцева поліція отримала повідомлення про те, що пілот літака бачив дрони під час посадки в аеропорту Осло. Про це повідомляє NRK.
Зазначається, що міжнародний аеропорт Гардермуен, що в Осло, припиняв роботу після того, як правоохоронці отримали повідомлення про ймовірні польоти дронів над летовищем.
За попередніми даними, в цьому районі було помічено від трьох до п'яти дронів. На місце події виїхав поліцейський екіпаж, який зв’язався з пілотом для уточнення інформації.
Представниця Східного поліцейського округу Гісле Свен розповіла журналістам, що один з пілотів літака "побачив з кабіни те, що сприйняв за дрони".
Згодом у поліції заявили, що дані про появу дронів в районі аеропорту поки не підтверджені й розслідування триває.
Пізніше поліція та адміністрація аеропорту Гардермуен повідомили, що аеропорт працює у звичайному режимі, а інцидент призвів лише до незначних затримок рейсів.
- 1 жовтня в Норвегії призупиняли роботу аеропорту через невідомий дрон, а перед цим, 29 вересня, у країні розвернули пасажирський літак через невідомий БпЛА над аеропортом.
- 4 жовтня заступник міністра оборони Норвегії повідомив, що країна відправляє свої винищувачі до Польщі для захисту території НАТО.
