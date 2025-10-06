Пилот норвежского самолета увидел дроны во время посадки в аэропорту в Осло
В ночь на 6 октября в Норвегии местная полиция получила сообщение о том, что пилот самолета видел дроны во время посадки в аэропорту Осло. Об этом сообщает NRK.
Отмечается, что международный аэропорт Гардермуэн, что в Осло, прекращал работу после того, как правоохранители получили сообщение о вероятных полетах дронов над аэропортом.
По предварительным данным, в этом районе было замечено от трех до пяти дронов. На место происшествия выехал полицейский экипаж, который связался с пилотом для уточнения информации.
Представительница Восточного полицейского округа Гисле Свен рассказала журналистам, что один из пилотов самолета "увидел из кабины то, что принял за дроны".
Впоследствии в полиции заявили, что данные о появлении дронов в районе аэропорта пока не подтверждены и расследование продолжается.
Позже полиция и администрация аэропорта Гардермуэн сообщили, что аэропорт работает в обычном режиме, а инцидент привел лишь к незначительным задержкам рейсов.
- 1 октября в Норвегии приостанавливали работу аэропорта из-за неизвестного дрона, а перед этим, 29 сентября, в стране развернули пассажирский самолет из-за неизвестного БпЛА над аэропортом.
- 4 октября заместитель министра обороны Норвегии сообщил, что страна отправляет свои истребители в Польшу для защиты территории НАТО.
