Пилот норвежского самолета увидел дроны во время посадки в аэропорту в Осло

В ночь на 6 октября в Норвегии местная полиция получила сообщение о том, что пилот самолета видел дроны во время посадки в аэропорту Осло. Об этом сообщает NRK.

Отмечается, что международный аэропорт Гардермуэн, что в Осло, прекращал работу после того, как правоохранители получили сообщение о вероятных полетах дронов над аэропортом.

По предварительным данным, в этом районе было замечено от трех до пяти дронов. На место происшествия выехал полицейский экипаж, который связался с пилотом для уточнения информации.

Представительница Восточного полицейского округа Гисле Свен рассказала журналистам, что один из пилотов самолета "увидел из кабины то, что принял за дроны".

Впоследствии в полиции заявили, что данные о появлении дронов в районе аэропорта пока не подтверждены и расследование продолжается.

Позже полиция и администрация аэропорта Гардермуэн сообщили, что аэропорт работает в обычном режиме, а инцидент привел лишь к незначительным задержкам рейсов.