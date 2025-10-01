В Норвегии из-за неизвестного дрона приостанавливали работу аэропорта
Вечером 30 сентября в норвежском городе Бреннейсунн заметили неизвестный беспилотник, из-за чего была приостановлена работа местного аэропорта. Об этом сообщает NRK.
Первое сообщение о дроне поступило в полицию в 20:17. Около 21:50 сотрудники диспетчерской башни аэропорта Бреннейсунн визуально наблюдали беспилотник, который находился в непосредственной близости к аэропорту, и немедленно вызвали правоохранителей.
На место происшествия прибыли наряды полиции, которые начали поиски пилота.
"Мы наблюдали за дроном в воздухе, но нам не удалось найти ни одного пилота, связанного с этим дроном. Поэтому после длительных поисков мы завершили операцию на месте происшествия", – сообщил представитель полицейского округа Нурланда Мортен Соренсен.
По словам пресс-секретаря компании Avinor, которая управляет норвежскими аэропортами, Каролины Персен, несмотря на инцидент, последний запланированный рейс успел приземлиться.
После этого аэропорт был закрыт на ночь и возобновил свою работу в обычном режиме утром 1 октября.
- 22 сентября неизвестный дрон пролетел рядом с офисом премьер-министра Норвегии, штабом армии и оборонным ведомством страны. 24 сентября стало известно, БпЛА запустили сингапурские туристы, супругов оштрафовали.
- 27 сентября сообщалось, что в Финляндии был замечен дрон над гидроэлектростанцией.
- 28 сентября в Дании заметили беспилотники рядом с военными объектами, армия задействовала "несколько средств".
