В Норвегии из-за неизвестного дрона приостанавливали работу аэропорта

Дрон (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Вечером 30 сентября в норвежском городе Бреннейсунн заметили неизвестный беспилотник, из-за чего была приостановлена работа местного аэропорта. Об этом сообщает NRK.

Первое сообщение о дроне поступило в полицию в 20:17. Около 21:50 сотрудники диспетчерской башни аэропорта Бреннейсунн визуально наблюдали беспилотник, который находился в непосредственной близости к аэропорту, и немедленно вызвали правоохранителей.

На место происшествия прибыли наряды полиции, которые начали поиски пилота.

"Мы наблюдали за дроном в воздухе, но нам не удалось найти ни одного пилота, связанного с этим дроном. Поэтому после длительных поисков мы завершили операцию на месте происшествия", – сообщил представитель полицейского округа Нурланда Мортен Соренсен.

По словам пресс-секретаря компании Avinor, которая управляет норвежскими аэропортами, Каролины Персен, несмотря на инцидент, последний запланированный рейс успел приземлиться.

После этого аэропорт был закрыт на ночь и возобновил свою работу в обычном режиме утром 1 октября.