У Норвегії через невідомий дрон призупиняли роботу аеропорту

Дрон (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Ввечері 30 вересня у норвезькому місті Бреннейсунн помітили невідомий безпілотник, через що було призупинено роботу місцевого аеропорту. Про це повідомляє NRK.

Перше повідомлення про дрон надійшло до поліції о 20:17. Близько 21:50 співробітники диспетчерської вежі аеропорту Бреннейсунн візуально спостерігали безпілотник, що перебував у безпосередній близькості до летовища, та негайно викликали правоохоронців.

На місце події прибули наряди поліції, які розпочали пошуки пілота.

"Ми спостерігали за дроном у повітрі, але нам не вдалося знайти жодного пілота, пов'язаного з цим дроном. Тож після тривалих пошуків ми завершили операцію на місці події", – повідомив представник поліцейського округу Нурланда Мортен Соренсен.

За словами прессекретаря компанії Avinor, яка управляє норвезькими аеропортами, Кароліни Персен, попри інцидент, останній запланований рейс встиг приземлитися.

Після цього аеропорт був закритий на ніч і відновив свою роботу у звичайному режимі вранці 1 жовтня.