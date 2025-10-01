У Норвегії через невідомий дрон призупиняли роботу аеропорту
Ввечері 30 вересня у норвезькому місті Бреннейсунн помітили невідомий безпілотник, через що було призупинено роботу місцевого аеропорту. Про це повідомляє NRK.
Перше повідомлення про дрон надійшло до поліції о 20:17. Близько 21:50 співробітники диспетчерської вежі аеропорту Бреннейсунн візуально спостерігали безпілотник, що перебував у безпосередній близькості до летовища, та негайно викликали правоохоронців.
На місце події прибули наряди поліції, які розпочали пошуки пілота.
"Ми спостерігали за дроном у повітрі, але нам не вдалося знайти жодного пілота, пов'язаного з цим дроном. Тож після тривалих пошуків ми завершили операцію на місці події", – повідомив представник поліцейського округу Нурланда Мортен Соренсен.
За словами прессекретаря компанії Avinor, яка управляє норвезькими аеропортами, Кароліни Персен, попри інцидент, останній запланований рейс встиг приземлитися.
Після цього аеропорт був закритий на ніч і відновив свою роботу у звичайному режимі вранці 1 жовтня.
- 22 вересня невідомий дрон пролетів поруч з офісом прем'єр-міністра Норвегії, штабом армії та оборонним відомством країни. 24 вересня стало відомо, що БпЛА запустили сінгапурські туристи, подружжя оштрафували.
- 27 вересня повідомляли, що у Фінляндії був помічений дрон над гідроелектростанцією.
- 28 вересня в Данії помітили безпілотники поруч із військовими об'єктами, армія залучила "кілька засобів".
Коментарі (0)