В Норвегии пассажирский самолет развернули из-за неизвестного дрона над аэропортом

Еще один самолет принял решение лететь сразу в другой аэропорт, а не ждать разрешения на посадку

Аэропорт Бардуфосс (Иллюстративное фото: avinor.no)

В Норвегии вечером 28 сентября заметили неизвестные дроны. Рейсы нескольких самолетов вынуждено изменили маршруты, сообщают норвежские медиа VG и NRK.

Рейс авиакомпании Norwegian, который следовал в Бардуфосс на севере страны, был вынужден развернуться после того, как диспетчерская вышка сообщила о замеченном в этом районе дроне. Об этом сообщила VG пресс-секретарь авиакомпании Эйвинд Хаммер Мюре.

По ее словам, рейс должен был приземлиться 28 сентября в 23:00, но решил вернуться в Гардермуэн из-за опасности БпЛА.

Норвежская компания-оператор гражданских аэропортов Avinor подтвердила наличие дрона в зоне ограниченного полета аэропорта. По словам представителя компании, об этом была немедленно уведомлена полиция

"Главным приоритетом Avinor является обеспечение безопасности полетов для всех сторон, поэтому мы не рискуем, когда обнаруживаем подобные инциденты", – заявили в компании.

Перед этим в тот же вечер рейс авиакомпании Wideroe решил вылететь напрямую в Тронхейм после того, как в аэропорту Брённёйсунн был замечен дрон.

"Самолет направлялся в Брённёйсунн, но с вышки поступило сообщение о регистрации активности дрона. Ожидая дополнительной информации, они находились в режиме ожидания и сделали четыре круга на высоте 2,1 км. После этого пилоты решили направиться прямо в Вэрнес", – сообщила пресс-секретарь Wideroe.

В качестве "меры предосторожности" с 27 по 29 сентября 12:00 ограничения на полет дронов в воздухе и на земле были увеличены до 10 км.

Карта полетов Flightradar (скриншот VG)