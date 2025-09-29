У Норвегії пасажирський літак розвернули через невідомий дрон над аеропортом

Ще один літак полетів одразу в інший аеропорт, а не чекав дозволу на посадку

Аеропорт ''Бардуфосс'' (Ілюстративне фото: avinor.no)

У Норвегії ввечері 28 вересня помітили невідомі дрони. Рейси кількох літаків вимушено змінили маршрути, повідомляють норвезькі медіа VG та NRK.

Рейс авіакомпанії Norwegian, який прямував у Бардуфосс на півночі країни, був змушений розвернутися після того, як диспетчерська вежа повідомила про помічений у цьому районі дрон. Про це повідомила VG прессекретарка авіакомпанії Ейвінд Гаммер Мюре.

За її словами, рейс мав приземлитися 28 вересня о 23:00, але повернувся в Гардермуен через небезпеку БпЛА.

Норвезька компанія-оператор цивільних аеропортів Avinor підтвердила наявність дрона у зоні обмеженого польоту аеропорту. За словами представника компанії, про це було негайно повідомлено поліцію.

"Пріоритетом Avinor є безпека польотів для всіх сторін, тому ми не ризикуємо, коли виявляємо подібні інциденти", – заявили в компанії.

Перед цим того самого вечора рейс авіакомпанії Wideroe полетів безпосередньо в Тронхейм після того, як в аеропорту Бреннейсунн був помічений дрон.

"Літак прямував до Бреннейсунна, але з вежі надійшло повідомлення про реєстрацію активності дрона. Очікуючи додаткової інформації, вони були в режимі очікування і зробили чотири кола на висоті 2,1 км. Після цього пілоти вирішили прямувати до Вернеса", – повідомила прессекретарка Wideroe.

Як "запобіжний захід" із 27 до 29 вересня 12:00 обмеження на політ дронів у повітрі та на землі було збільшено до 10 км.

Карта польотів Flightradar (скріншот VG)