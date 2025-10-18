У Резерв+ з'явилася відстрочка для ще однієї категорії
У мобільному застосунку "Резерв+" з’явилася відстрочка від мобілізації для ще однієї категорії військовозобов’язаних. Про це повідомило Міністерство оборони.
Тепер відстрочку онлайн зможуть отримати батьки дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах – і результат приходить у смартфон: швидко, прозоро, без збору довідок, черг та бюрократії, зазначили у відомстві.
Подати запит можуть:
→ рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
→ рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю (I або II групи).
Щоб отримати відстрочку, необхідно оновити застосунок до останньої версії, авторизуватися й подати запит.
Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.
В Міноборони додали, що система може відмовити в оформленні відстрочки. Зокрема, через те, що в державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність.
Оновити дані можна онлайн в Електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована в системі, спочатку її треба зареєструвати.
Також дані можна оновити в установах. Повідомлення з відмовою в застосунку підкаже, куди звернутися – до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи Пенсійного фонду України.
Наразі відстрочку в Резерв+ також можуть отримати:
→ люди з інвалідністю;
→ студенти, аспіранти;
→ батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
→ подружжя захисників і захисниць із дитиною;
→ чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
→ люди з тимчасовою непридатністю;
→ працівники закладів вищої та профосвіти.
- У серпні в застосунку з'явилася нова відстрочка від мобілізації – для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи.
- До кінця 2025 року в застосунку "Резерв+" з'явиться функція смартконтрактів.
