У Резерв+ з'явилася відстрочка для ще однієї категорії

Відтепер відстрочку від мобілізації онлайн зможуть отримати батьки дітей з інвалідністю

Резерв+ (Фото: Depositphotos)

У мобільному застосунку "Резерв+" з’явилася відстрочка від мобілізації для ще однієї категорії військовозобов’язаних. Про це повідомило Міністерство оборони.

Тепер відстрочку онлайн зможуть отримати батьки дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах – і результат приходить у смартфон: швидко, прозоро, без збору довідок, черг та бюрократії, зазначили у відомстві.

Подати запит можуть:

→ рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

→ рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю (I або II групи).

Щоб отримати відстрочку, необхідно оновити застосунок до останньої версії, авторизуватися й подати запит.

Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

В Міноборони додали, що система може відмовити в оформленні відстрочки. Зокрема, через те, що в державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність.

Оновити дані можна онлайн в Електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована в системі, спочатку її треба зареєструвати.

Також дані можна оновити в установах. Повідомлення з відмовою в застосунку підкаже, куди звернутися – до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи Пенсійного фонду України.

Наразі відстрочку в Резерв+ також можуть отримати:

→ люди з інвалідністю;

→ студенти, аспіранти;

→ батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;

→ подружжя захисників і захисниць із дитиною;

→ чоловіки або дружини людей з інвалідністю;

→ люди з тимчасовою непридатністю;

→ працівники закладів вищої та профосвіти.