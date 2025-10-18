В Резерв+ появилась отсрочка для еще одной категории

Отныне отсрочку от мобилизации онлайн смогут получить родители детей с инвалидностью

Резерв+ (Фото: Depositphotos)

В мобильном приложении Резерв+ появилась отсрочка от мобилизации для еще одной категории военнообязанных. Об этом сообщило Министерство обороны.

Теперь отсрочку онлайн смогут получить родители детей с инвалидностью. Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах – и результат приходит в смартфон: быстро, прозрачно, без сбора справок, очередей и бюрократии, отметили в ведомстве.

Подать запрос могут:

→ родные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

→ родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью (I или II группы).

Чтобы получить отсрочку, необходимо обновить приложение до последней версии, авторизоваться и подать запрос.

Главное условие – информация об установленной инвалидности должна быть действующая и внесена в информационные системы Министерства социальной политики, семьи и единства.

В Минобороны добавили, что система может отказать в оформлении отсрочки. В частности, из-за того, что в государственных реестрах отсутствуют или неполные данные о ребенке или его инвалидности.

Обновить данные можно онлайн в Электронном кабинете лица с инвалидностью. Если ребенок еще не зарегистрирован в системе, сначала его надо зарегистрировать.

Также данные можно обновить в учреждениях. Сообщение с отказом в приложении подскажет, куда обратиться – в ближайший центр предоставления административных услуг, орган социальной защиты населения по месту жительства или Пенсионный фонд Украины.

В настоящее время отсрочку в Резерв+ также могут получить:

→ люди с инвалидностью;

→ студенты, аспиранты;

→ родители трех и более детей, рожденных в одном браке;

→ супруги защитников и защитниц с ребенком;

→ мужья или жены людей с инвалидностью;

→ люди с временной непригодностью;

→ работники учреждений высшего и профобразования.