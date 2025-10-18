В Резерв+ появилась отсрочка для еще одной категории
В мобильном приложении Резерв+ появилась отсрочка от мобилизации для еще одной категории военнообязанных. Об этом сообщило Министерство обороны.
Теперь отсрочку онлайн смогут получить родители детей с инвалидностью. Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах – и результат приходит в смартфон: быстро, прозрачно, без сбора справок, очередей и бюрократии, отметили в ведомстве.
Подать запрос могут:
→ родные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
→ родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью (I или II группы).
Чтобы получить отсрочку, необходимо обновить приложение до последней версии, авторизоваться и подать запрос.
Главное условие – информация об установленной инвалидности должна быть действующая и внесена в информационные системы Министерства социальной политики, семьи и единства.
В Минобороны добавили, что система может отказать в оформлении отсрочки. В частности, из-за того, что в государственных реестрах отсутствуют или неполные данные о ребенке или его инвалидности.
Обновить данные можно онлайн в Электронном кабинете лица с инвалидностью. Если ребенок еще не зарегистрирован в системе, сначала его надо зарегистрировать.
Также данные можно обновить в учреждениях. Сообщение с отказом в приложении подскажет, куда обратиться – в ближайший центр предоставления административных услуг, орган социальной защиты населения по месту жительства или Пенсионный фонд Украины.
В настоящее время отсрочку в Резерв+ также могут получить:
→ люди с инвалидностью;
→ студенты, аспиранты;
→ родители трех и более детей, рожденных в одном браке;
→ супруги защитников и защитниц с ребенком;
→ мужья или жены людей с инвалидностью;
→ люди с временной непригодностью;
→ работники учреждений высшего и профобразования.
- В августе в приложении появилась новая отсрочка от мобилизации – для семьи, в которой муж или жена имеют инвалидность I или II группы.
- До конца 2025 года в приложении Резерв+ появится функция смартконтрактов.
Комментарии (0)