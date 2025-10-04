Истребители Норвегии направят охранять небо Польши – готовы сбивать дроны и самолеты

Несколько F-35 начнут миссию по охране неба Польши и территории НАТО в целом уже в октябре

Пилоты Норвегии (Фото:Luftforsvaret/facebook)

Норвегия отправляет свои истребители в Польшу для защиты территории НАТО от угроз с воздуха. Самолеты готовы перехватывать и даже сбивать дроны и другие летательные аппараты, нарушившие воздушное пространство страны, заявил заместитель министра обороны Норвегии Андреас Флам, передает Polskie Radio24.

Чиновник отметил, что НАТО предупредило Россию, что не нужно обострять ситуацию.

"Мы будем готовы перехватывать объекты, нарушающие воздушное пространство Польши", – сказал он в интервью PAP.

Норвежские пилоты будут базироваться в районе Познани с октября. Однако решение о мерах против летательных аппаратов в воздушном пространстве Польши в каждой отдельной ситуации будет принимать командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

Флам подчеркнул, что у командования НАТО есть множество инструментов для предотвращения воздушных провокаций.

"Мы усилили наблюдение и сдерживание на восточном фланге Альянса. Военное присутствие союзников в странах, граничащих с Россией, значительно увеличилось", – сказал он.

Ранее министр обороны Норвегии Торе Сандвик сообщал, что в Польшу будут направлены истребители F-35 армии страны, произойдет это "в ближайшие дни". Это, по его словам, должно стать превентивной мерой и удержать Кремль от дальнейших провокаций.