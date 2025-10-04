Винищувачі Норвегії спрямують охороняти небо Польщі – готові збивати дрони та літаки

Кілька F-35 розпочнуть місію з охорони неба Польщі та території НАТО загалом уже в жовтні

Пілоти Норвегії (Фото: Luftforsvaret/facebook)

Норвегія відправляє свої винищувачі до Польщі для захисту території НАТО від загроз з повітря. Літаки готові перехоплювати й навіть збивати дрони та інші літальні апарати, що порушили повітряний простір країни, заявив заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флам, передає Polskie Radio24.

Міністр зазначив, що НАТО попередило Росію, що не потрібно загострювати ситуацію.

"Ми будемо готові перехоплювати об'єкти, що порушують повітряний простір Польщі", – сказав він в інтерв'ю PAP.

Норвезькі пілоти базуватимуться в районі Познані з жовтня. Однак рішення про заходи проти літальних апаратів у повітряному просторі Польщі за кожною окремою ситуацією ухвалюватиме командувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

Флам підкреслив, що у командування НАТО є безліч інструментів для запобігання повітряним провокаціям.

"Ми посилили спостереження і стримування на східному фланзі Альянсу. Військова присутність союзників у країнах, що межують із Росією, значно збільшилася", – сказав він.

Раніше міністр оборони Норвегії Торе Сандвік повідомляв, що до Польщі спрямують винищувачі F-35 армії країни, станеться це "найближчими днями". Це, за його словами, має стати превентивним заходом і утримати Кремль від подальших провокацій.