Винищувачі Норвегії спрямують охороняти небо Польщі – готові збивати дрони та літаки
Норвегія відправляє свої винищувачі до Польщі для захисту території НАТО від загроз з повітря. Літаки готові перехоплювати й навіть збивати дрони та інші літальні апарати, що порушили повітряний простір країни, заявив заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флам, передає Polskie Radio24.
Міністр зазначив, що НАТО попередило Росію, що не потрібно загострювати ситуацію.
"Ми будемо готові перехоплювати об'єкти, що порушують повітряний простір Польщі", – сказав він в інтерв'ю PAP.
Норвезькі пілоти базуватимуться в районі Познані з жовтня. Однак рішення про заходи проти літальних апаратів у повітряному просторі Польщі за кожною окремою ситуацією ухвалюватиме командувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.
Флам підкреслив, що у командування НАТО є безліч інструментів для запобігання повітряним провокаціям.
"Ми посилили спостереження і стримування на східному фланзі Альянсу. Військова присутність союзників у країнах, що межують із Росією, значно збільшилася", – сказав він.
Раніше міністр оборони Норвегії Торе Сандвік повідомляв, що до Польщі спрямують винищувачі F-35 армії країни, станеться це "найближчими днями". Це, за його словами, має стати превентивним заходом і утримати Кремль від подальших провокацій.
- Угорщина також має намір збивати російські дрони, якщо вони залетять у країну, про це заявляв прем'єр країни Віктор Орбан.
- 1 жовтня в Норвегії призупиняли роботу аеропорту через невідомий дрон, а перед цим, 29 вересня, у країні розвернули пасажирський літак через невідомий БпЛА над аеропортом.
Коментарі (0)