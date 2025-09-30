Угорщина збиватиме російські дрони, якщо вони залетять у країну – Орбан
Угорщина має намір збивати російські дрони, якщо ті порушать повітряний простір країни. Про це в інтерв'ю Harcosok Órája сказав прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.
"Ми знаємо, що вони це роблять. Ми цього не боїмося. Ми їх, звичайно, зіб'ємо", – підкреслив угорський прем'єр.
Орбан заявив, що Росія "слабка" у військовому, економічному та чисельному плані порівняно з Європою. Тому країни Євросоюзу повинні поводитися як сильна спільнота.
"ВВП Росії розміром з арахіс, наш же величезний, тож загальні економічні показники непорівнянні... Я ніколи не розумів, чому, коли ми сильніші, ми говоримо так, ніби ми слабкі", – зазначив політик.
- Увечері 26 вересня головком ЗСУ Сирський доповів президенту Зеленському про заліт розвідувальних дронів з боку Угорщини.
- У МЗС країни звинуватили українського президента у тому, що він нібито "починає бачити те, чого насправді немає". Український міністр закордонних справ звинуватив у відповідь Угорщину в прислужництві Кремлю.
- Також Генштаб Збройних Сил України і глава МЗС публікували карти з фіксацією безпілотника, який порушив український кордон. У відповідь Сіярто назвав це "фейком".
- 29 вересня Сибіга повідомив, що Орбан визнав заліт дронів у Закарпатті, але він перебуває все ще "під впливом пропаганди РФ".
