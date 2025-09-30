Угорщина збиватиме російські дрони, якщо вони залетять у країну – Орбан

Угорський прем'єр заявив, що економіка Росії розміром з арахіс, а Європа сильна і має поводитися відповідно

Віктор Орбан (Фото:EPA/ZOLTAN FISCHER)

Угорщина має намір збивати російські дрони, якщо ті порушать повітряний простір країни. Про це в інтерв'ю Harcosok Órája сказав прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.

"Ми знаємо, що вони це роблять. Ми цього не боїмося. Ми їх, звичайно, зіб'ємо", – підкреслив угорський прем'єр.

Орбан заявив, що Росія "слабка" у військовому, економічному та чисельному плані порівняно з Європою. Тому країни Євросоюзу повинні поводитися як сильна спільнота.

"ВВП Росії розміром з арахіс, наш же величезний, тож загальні економічні показники непорівнянні... Я ніколи не розумів, чому, коли ми сильніші, ми говоримо так, ніби ми слабкі", – зазначив політик.