Сибіга: Орбан визнав заліт дронів до Закарпаття, але все ще під впливом пропаганди РФ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан припустив, що безпілотники його країни дійсно могли порушити український повітряний простір, але водночас заявив, що Україна нібито не є незалежною та суверенною країною. Глава української дипломатії Андрій Сибіга у відповідь зауважив, що угорський політик продовжує залишатися під впливом пропаганди РФ.
"Хороша новина полягає в тому, що прем’єр-міністр Орбан визнав: певні дрони таки залетіли в український повітряний простір з боку Угорщини. Міністре [закордонних справ] Сійярто, як там ваш твіт про "фейк"? Погано зістарився?" – написав український чиновник.
Однак, додав Сибіга, погана новина полягає у тому, що Орбан "і надалі залишається отруєним російською пропагандою".
"Ми з нетерпінням чекаємо на його думки про державний суверенітет та незалежність, щойно він позбудеться залежності від російських енергоносіїв, на чому неодноразово наголошували президент США Дональд Трамп та європейські партнери", – зауважив глава МЗС.
Раніше глава уряду Угорщини заявив, що "зараз не має значення, чи перелетіли два-три-чотири угорські дрони [кордон України], чи ні".
"Припустимо, що вони пролетіли туди на кілька метрів, і що з того? Україна не є незалежною, суверенною країною, ми її утримуємо, вона не повинна поводитися так, ніби є суверенною. Якщо Захід вирішить, що завтра не дасть жодного форинта (національна валюта Угорщини. – Ред.), Україна може закритися. Не цим їй слід займатися", – передає слова Орбана угорське медіа HVG.
Водночас з-поміж іншого політик заявив президенту Володимиру Зеленському, що "ми не є ворогами один одному".
- Ввечері 26 вересня Зеленський повідомив, що під час військової наради головком ЗСУ Сирський доповів стосовно зальоту розвідувальних безпілотників до України на кордоні з Угорщиною – можливо, ті належать Будапешту.
- Попередньо, ці БпЛА могли вести розвідку щодо промислового потенціалу у прикордонних районах. Україна межує з Угорщиною лише у Закарпатській області.
- Глава МЗС Угорщини Сійярто відреагував на заяву українського президента, заявивши, що той нібито "починає бачити те, чого насправді немає". Йому відповів Сибіга, дорікнувши у прислужництві Кремлю.
- Також Генштаб Збройних Сил України та глава МЗС публікували мапи з фіксацією безпілотника, що порушив український кордон. Натомість Сійярто назвав це "фейком".
