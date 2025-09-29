Сибига: Орбан признал залет дронов в Закарпатье, но все еще под влиянием пропаганды РФ

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что беспилотники его страны действительно могли нарушить украинское воздушное пространство, но в то же время заявил, что Украина якобы не является независимой и суверенной страной. Глава украинской дипломатии Андрей Сибига в ответ заметил, что венгерский политик продолжает оставаться под влиянием пропаганды РФ.

"Хорошая новость заключается в том, что премьер-министр Орбан признал: определенные дроны таки залетели в украинское воздушное пространство со стороны Венгрии. Министр [иностранных дел] Сийярто, как там ваш твит о "фейке"? Плохо состарился?" – написал украинский чиновник.

Однако, добавил Сибига, плохая новость заключается в том, что Орбан "и в дальнейшем остается отравленным российской пропагандой".

"Мы с нетерпением ждем его мнения о государственном суверенитете и независимости, как только он избавится от зависимости от российских энергоносителей, что неоднократно подчеркивали президент США Дональд Трамп и европейские партнеры", – отметил глава МИД.

Ранее глава правительства Венгрии заявил, что "сейчас не имеет значения, перелетели ли два-три-четыре венгерских дрона [границу Украины] или нет".

"Допустим, что они пролетели туда на несколько метров, и что с того? Украина не является независимой, суверенной страной, мы ее содержим, она не должна вести себя так, будто является суверенной. Если Запад решит, что завтра не даст ни одного форинта (национальная валюта Венгрии. – Ред.), Украина может закрыться. Не этим ей следует заниматься", - передает слова Орбана венгерское медиа HVG.

В то же время среди прочего политик заявил президенту Владимиру Зеленскому, что "мы не являемся врагами друг другу".