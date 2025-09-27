Сийярто назвал "фейком" обнародованный маршрут дрона из Венгрии в Украину
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "фейком" обнародованный маршрут венгерского беспилотника во время вторжения в воздушное пространство Украины 26 сентября. Об этом он написал в своей соцсети в Х.
"Это фейк! Не стоит себя дискредитировать!" – написал венгерский министр.
Перед этим министр иностранных дел Украины Андрей Сибига показал маршрут венгерского дрона над Украиной. Он отметил, что Вооруженные Силы собрали все необходимые доказательства.
Также министр подчеркнул, что Украина все еще ждет объяснения Венгрии, что "беспилотник делал в нашем воздушном пространстве".
- Вечером 26 сентября Зеленский сообщил, что во время военного совещания главком ВСУ Сырский доложил о залете разведывательных беспилотников в Украину на границе с Венгрией – возможно, они принадлежат Будапешту.
- Предварительно, эти БпЛА могли вести разведку относительно промышленного потенциала в приграничных районах. Украина граничит с Венгрией только в Закарпатской области.
- Глава МИД Венгрии отреагировал на заявление украинского президента, заявив, что тот якобы "начинает видеть то, чего на самом деле нет". Ему ответил Сибига, упрекнув в прислужничестве Кремлю.
Комментарии (0)