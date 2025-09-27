Сийярто назвал "фейком" обнародованный маршрут дрона из Венгрии в Украину

Венгерский министр отверг данные о маршруте своего дрона над Украиной

Петер Сийярто (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "фейком" обнародованный маршрут венгерского беспилотника во время вторжения в воздушное пространство Украины 26 сентября. Об этом он написал в своей соцсети в Х.

"Это фейк! Не стоит себя дискредитировать!" – написал венгерский министр.

Перед этим министр иностранных дел Украины Андрей Сибига показал маршрут венгерского дрона над Украиной. Он отметил, что Вооруженные Силы собрали все необходимые доказательства.

Также министр подчеркнул, что Украина все еще ждет объяснения Венгрии, что "беспилотник делал в нашем воздушном пространстве".