"Для слепых венгерских чиновников". Сибига показал маршрут БпЛА из Венгрии в Украину

Андрей Сибига (Фото: МИД Украины)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига показал маршрут венгерского дрона во время вторжения в воздушное пространство Украины 26 сентября. Соответствующее фото дипломат опубликовал в соцсети Х.

Сибига отметил, что Вооруженные силы собрали все необходимые доказательства.

"Для слепых венгерских чиновников. Точный маршрут вчерашнего вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины. И мы все еще ждем объяснения Венгрии, что этот объект делал в нашем воздушном пространстве", – написал министр.