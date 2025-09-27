"Для слепых венгерских чиновников". Сибига показал маршрут БпЛА из Венгрии в Украину
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига показал маршрут венгерского дрона во время вторжения в воздушное пространство Украины 26 сентября. Соответствующее фото дипломат опубликовал в соцсети Х.
Сибига отметил, что Вооруженные силы собрали все необходимые доказательства.
"Для слепых венгерских чиновников. Точный маршрут вчерашнего вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины. И мы все еще ждем объяснения Венгрии, что этот объект делал в нашем воздушном пространстве", – написал министр.
- Вечером 26 сентября Зеленский сообщил, что во время военного совещания главком ВСУ Сырский доложил о залете разведывательных беспилотников в Украину на границе с Венгрией – возможно, они принадлежат Будапешту.
- Предварительно, эти БпЛА могли вести разведку относительно промышленного потенциала в приграничных районах. Украина граничит с Венгрией только в Закарпатской области.
- Глава МИД Венгрии отреагировал на заявление украинского президента, заявив, что тот якобы "начинает видеть то, чего на самом деле нет". Ему ответил Сибига, упрекнув в прислужничестве Кремлю.
