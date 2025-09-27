"Для сліпих угорських чиновників". Сибіга показав маршрут дрона з Угорщини до України

Андрій Сибіга (Фото: МЗС України)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга показав маршрут угорського дрона під час вторгнення в повітряний простір України 26 вересня. Відповідний допис дипломат опублікував в соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що Збройні сили зібрали всі необхідні докази.

"Для сліпих угорських чиновників. Точний маршрут вчорашнього вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України. І ми все ще чекаємо на пояснення Угорщини, що цей обʼєкт робив у нашому повітряному просторі", – написав міністр.