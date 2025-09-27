"Для сліпих угорських чиновників". Сибіга показав маршрут дрона з Угорщини до України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга показав маршрут угорського дрона під час вторгнення в повітряний простір України 26 вересня. Відповідний допис дипломат опублікував в соцмережі Х.
Сибіга зазначив, що Збройні сили зібрали всі необхідні докази.
"Для сліпих угорських чиновників. Точний маршрут вчорашнього вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України. І ми все ще чекаємо на пояснення Угорщини, що цей обʼєкт робив у нашому повітряному просторі", – написав міністр.
- Ввечері 26 вересня Зеленський повідомив, що під час військової наради головком ЗСУ Сирський доповів стосовно зальоту розвідувальних безпілотників до України на кордоні з Угорщиною – можливо, ті належать Будапешту.
- Попередньо, ці БпЛА могли вести розвідку щодо промислового потенціалу у прикордонних районах. Україна межує з Угорщиною лише у Закарпатській області.
- Глава МЗС Угорщини відреагував на заяву українського президента, заявивши, що той нібито "починає бачити те, чого насправді немає". Йому відповів Сибіга, дорікнувши у прислужництві Кремлю.
