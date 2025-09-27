Сійярто назвав "фейком" оприлюднений маршрут дрона з Угорщини до України
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав "фейком" оприлюднений маршрут угорського безпілотника під час вторгнення в повітряний простір України 26 вересня. Про це він написав у своїй соцмережі в Х.
"Це фейк! Не варто себе дискредитувати!" – написав угорський міністр.
Перед цим міністр закордонних справ України Андрій Сибіга показав маршрут угорського дрона над Україною. Він зазначив, що Збройні Сили зібрали всі необхідні докази.
Також міністр наголосив, що Україна все ще чекає на пояснення Угорщини, що "безпілотник робив у нашому повітряному просторі".
- Ввечері 26 вересня Зеленський повідомив, що під час військової наради головком ЗСУ Сирський доповів стосовно зальоту розвідувальних безпілотників до України на кордоні з Угорщиною – можливо, ті належать Будапешту.
- Попередньо, ці БпЛА могли вести розвідку щодо промислового потенціалу у прикордонних районах. Україна межує з Угорщиною лише у Закарпатській області.
- Глава МЗС Угорщини відреагував на заяву українського президента, заявивши, що той нібито "починає бачити те, чого насправді немає". Йому відповів Сибіга, дорікнувши у прислужництві Кремлю.
