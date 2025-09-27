Сійярто назвав "фейком" оприлюднений маршрут дрона з Угорщини до України

Угорський міністр відкинув дані про маршрут свого дрона над Україною

Петер Сійярто (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав "фейком" оприлюднений маршрут угорського безпілотника під час вторгнення в повітряний простір України 26 вересня. Про це він написав у своїй соцмережі в Х.

"Це фейк! Не варто себе дискредитувати!" – написав угорський міністр.

Перед цим міністр закордонних справ України Андрій Сибіга показав маршрут угорського дрона над Україною. Він зазначив, що Збройні Сили зібрали всі необхідні докази.

Також міністр наголосив, що Україна все ще чекає на пояснення Угорщини, що "безпілотник робив у нашому повітряному просторі".