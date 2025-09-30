Венгрия будет сбивать российские дроны, если они залетят в страну – Орбан
Венгрия намерена сбивать российские дроны, если те нарушат воздушное пространство страны. Об этом в интервью Harcosok Órája сказал премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Мы знаем, что они это делают. Мы этого не боимся. Мы их, конечно, собьем", – подчеркнул венгерский премьер.
Орбан заявил, что Россия "слаба" в военном, экономическом и численном плане по сравнению с Европой. Поэтому страны Евросоюза должны вести себя как сильное сообщество.
"ВВП России размером с арахис, наш же огромен, так что общие экономические показатели несопоставимы... Я никогда не понимал, почему, когда мы сильнее, мы говорим так, будто мы слабые", – отметил политик.
- Вечером 26 сентября главком ВСУ Сырский доложил президенту Зеленскому о залете разведывательных дронов со стороны Венгрии.
- В МИД страны обвинили украинского президента в том, что он якобы "начинает видеть то, чего на самом деле нет". Украиский министр иностранных дел обвинил в ответ Венгрию в прислужничестве Кремлю.
- Также Генштаб Вооруженных Сил Украины и глава МИД публиковали карты с фиксацией беспилотника, нарушившего украинскую границу. В ответ Сийярто назвал это "фейком".
- 29 сентября Сибига сообщил, что Орбан признал залет дронов в Закарпатье, но он находится все еще "под влиянием пропаганды РФ".
