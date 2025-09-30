Венгрия будет сбивать российские дроны, если они залетят в страну – Орбан

Венгерский премьер заявил, что экономика России размером с арахис, а Европа сильна и должна вести себя соответствующе

Виктор Орбан (Фото:EPA/ZOLTAN FISCHER)

Венгрия намерена сбивать российские дроны, если те нарушат воздушное пространство страны. Об этом в интервью Harcosok Órája сказал премьер-министр страны Виктор Орбан.

"Мы знаем, что они это делают. Мы этого не боимся. Мы их, конечно, собьем", – подчеркнул венгерский премьер.

Орбан заявил, что Россия "слаба" в военном, экономическом и численном плане по сравнению с Европой. Поэтому страны Евросоюза должны вести себя как сильное сообщество.

"ВВП России размером с арахис, наш же огромен, так что общие экономические показатели несопоставимы... Я никогда не понимал, почему, когда мы сильнее, мы говорим так, будто мы слабые", – отметил политик.