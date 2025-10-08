Над секретными заводами оружейной компании в Бельгии начало летать больше дронов

Компания Thales Belgium обеспокоена тем, что над заводами стало летать больше дронов и хочет их сбивать или глушить

Компания Thales Belgium (Фото: x.com/thalesgroup)

Одна из крупнейших в Европе оружейных компаний Thales Belgium предупредила, что над ее сверхсекретными заводами летает все большее количество дронов. Компания хочет ввести правила по их глушению и сбиванию, передает Politico.

"Мы видим больше дронов, чем несколько месяцев назад. Мы обеспокоены этими событиями", – сказал директор представительства французской компании в Бельгии Ален Кеврен.

Он в особенности отметил, что дроны появляются над фортом Эвенье в восточном регионе Льежа, где расположен единственный бельгийский объект, у которого есть лицензия на сборку и хранение взрывчатых веществ для 70-мм ракет.

Кеврен отметил, что полеты участились именно в тот момент, когда компания пытается удвоить свои производственные мощности неуправляемых и управляемых по лазерному лучу ракет FZ275 до 70 000 в течение следующих нескольких лет.

По его словам, компания приложила "огромные усилия", чтобы установить системы обнаружения на своих объектах. В том числе разрешила использовать "глушилки" для блокировки сигнала дронов, но это запрещено законами Бельгии.

Кеврен заявил, что власти Бельгии должны определить, какой должна быть правильная процедура для подобных случаев, включая то, где заканчиваются полномочия полиции и начинаются полномочия компаний.

"Необходимо прояснить этот процесс. Это ситуация, с которой нам всем приходится сталкиваться", – сказал он.