Над президентским дворцом в Финляндии, где действует бесполетная зона, заметили дрон
В Хельсинки над президентским дворцом и прилегающими зданиями, где действует бесполетная зона, пролетел дрон. Об этом сообщил финский вещатель Yle.
Беспилотник заметил очевидец, который находился неподалеку. Он сообщил об инциденте в полицию. По словам очевидца, он подошел поговорить с мужчинами, которые управляли БпЛА. Те представились туристами из Гонконга.
Мужчины находились на Рыночной площади, в зоне, где полеты дронов запрещены. Президентский дворец также находится в той же бесполетной зоне.
Инспектор полиции Хельсинки Маркус Коскинен сообщил, что полицейским известно об этом событии. Сотрудники Центра реагирования на чрезвычайные ситуации убедились, что дрон больше не летает в запретной зоне, добавил он.
Коскинен также рассказал, что полиция Хельсинки еженедельно получает сообщения о дронах, которые запускают туристы. Он отметил, что, опираясь на "общее ощущение", количество наблюдений дронов над городом в последнее время не росло, хотя актуальной статистики нет.
В Хельсинки к бесполетным зонам относятся административные кварталы в центре города, официальные резиденции президента и премьер-министра, а также государственный пансионат, где сейчас проживает президент страны Александр Стубб. Кроме того, запрещено фотографировать здания финских сил обороны в Хельсинском гвардейском квартале и крепость Свеаборг.
Коскинен отметил, что сейчас полиция обращает "особое внимание" на полеты беспилотников, и добавил, что у правоохранителей есть возможность "наблюдать и реагировать" на появление БпЛА в запрещенных местах.
"Мы не комментируем наши возможности и уровень готовности, но могу сказать, что мы имеем возможность наблюдать и реагировать. Конечно, мы стремимся контролировать стратегические цели", – сказал он.
- В конце сентября неизвестные беспилотники фиксировали в Дании и Швеции.
- Кроме того, неизвестные БпЛА летали над землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии.
- Также беспилотник зафиксировали над гидроэлектростанцией Валаяскоски неподалеку от финского города Рованиеми.
Комментарии (0)