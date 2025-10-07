Над президентским дворцом в Финляндии, где действует бесполетная зона, заметили дрон

У правоохранителей есть возможность "наблюдать и реагировать" на появление БпЛА в запрещенных местах, заявил представитель полиции Хельсинки

Президентский дворец (Фото: Kimmo Brandt/EPA)

В Хельсинки над президентским дворцом и прилегающими зданиями, где действует бесполетная зона, пролетел дрон. Об этом сообщил финский вещатель Yle.

Беспилотник заметил очевидец, который находился неподалеку. Он сообщил об инциденте в полицию. По словам очевидца, он подошел поговорить с мужчинами, которые управляли БпЛА. Те представились туристами из Гонконга.

Мужчины находились на Рыночной площади, в зоне, где полеты дронов запрещены. Президентский дворец также находится в той же бесполетной зоне.

Инспектор полиции Хельсинки Маркус Коскинен сообщил, что полицейским известно об этом событии. Сотрудники Центра реагирования на чрезвычайные ситуации убедились, что дрон больше не летает в запретной зоне, добавил он.

Коскинен также рассказал, что полиция Хельсинки еженедельно получает сообщения о дронах, которые запускают туристы. Он отметил, что, опираясь на "общее ощущение", количество наблюдений дронов над городом в последнее время не росло, хотя актуальной статистики нет.

В Хельсинки к бесполетным зонам относятся административные кварталы в центре города, официальные резиденции президента и премьер-министра, а также государственный пансионат, где сейчас проживает президент страны Александр Стубб. Кроме того, запрещено фотографировать здания финских сил обороны в Хельсинском гвардейском квартале и крепость Свеаборг.

Коскинен отметил, что сейчас полиция обращает "особое внимание" на полеты беспилотников, и добавил, что у правоохранителей есть возможность "наблюдать и реагировать" на появление БпЛА в запрещенных местах.

"Мы не комментируем наши возможности и уровень готовности, но могу сказать, что мы имеем возможность наблюдать и реагировать. Конечно, мы стремимся контролировать стратегические цели", – сказал он.