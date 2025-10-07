Над президентським палацом у Фінляндії, де діє безпольотна зона, помітили дрон

У правоохоронців є можливість "спостерігати та реагувати" на появу БпЛА у заборонених місцях, заявив представник поліції Гельсінкі

Президентський палац (Фото: Kimmo Brandt/EPA)

У Гельсінкі над президентським палацом та прилеглими будівлями, де діє безпольотна зона, пролетів дрон. Про це повідомив фінський мовник Yle.

Безпілотник помітив очевидець, який перебував неподалік. Він повідомив про інцидент поліцію. За словами очевидця, він підійшов поговорити з чоловіками, які керували БпЛА. Ті представилися туристами з Гонконгу.

Чоловіки перебували на Ринковій площі, у зоні, де польоти дронів заборонені. Президентський палац також знаходиться у тій самій безпольотній зоні.

Інспектор поліції Гельсінкі Маркус Коскінен повідомив, що поліціянтам відомо про цю подію. Працівники Центру реагування на надзвичайні ситуації впевнилися, що дрон більше не літає у забороненій зоні, додав він.

Коскінен також розповів, що поліція Гельсінкі щотижня отримує повідомлення про дрони, які запускають туристи. Він зазначив, що, спираючись на "загальне відчуття", кількість спостережень дронів над містом останнім часом не зростала, хоча актуальної статистики немає.

У Гельсінкі до безпольотних зон належать адміністративні квартали в центрі міста, офіційні резиденції президента та прем’єр-міністра, а також державний пансіонат, де зараз проживає президент країни Александр Стубб. Крім того, заборонено фотографувати будівлі фінських сил оборони в Гельсінському гвардійському кварталі та фортецю Свеаборг.

Коскінен зазначив, що наразі поліція звертає "особливу увагу" на польоти безпілотників, і додав, що у правоохоронців є можливість "спостерігати та реагувати" на появу БпЛА у заборонених місцях.

"Ми не коментуємо наші можливості та рівень готовності, але можу сказати, що ми маємо можливість спостерігати та реагувати. Звичайно, ми прагнемо контролювати стратегічні цілі", – сказав він.